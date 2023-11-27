الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"صعيدى فى الجامعة الأمريكية" أولى مشاركاته الفنية.. محطات فى حياة الفنان طارق عبدالعزيز

الفنان طارق عبد العزيز
الفنان طارق عبد العزيز

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الإثنين، تقريرًا حول الفنان طارق عبد العزيز الذي رحل عن عالمنا أمس إثر أزمة قلبية مفاجئة.

معلومات عن الفنان طارق عبد العزيز

ولد في 4 أغسطس 1968 بمحافظة سوهاج.

تخرج في كلية الحقوق وعمل بالفن بداية من عام 1986 في المسرح الجامعي.

انضم إلى الفرقة الحرة "الورشة" وقدم من خلالها مسرحية "داير ما يدور" بطولة الفنانة عبلة كامل وأحمد كمال.

بدأ حياته الفنية من خلال فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" مع الفنان محمد هنيدي.

من أشهر أدواره في البدايات دور معد البرامج في فيلم "أصحاب ولا بيزنس"، ودور الشاب القبطي في "فيلم ثقافي".

شارك مع المطرب عمرو دياب في فيلمين هما "طول الليالي" عام 1999، و"القصة في كلمتين" عام 2000.

من مسلسلاته: "خارج السيطرة، سكر زيادة، فكرة بمليون جنيه، ريح المدام".

تعرض لوعكة صحية أثناء العمل وتوفي يوم الأحد 26 نوفمبر 2023.

طارق عبد العزيز محطات صعيدي في الجامعة الأمريكية فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية أول مشاركاته الفنية الفنان طارق عبد العزيز

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