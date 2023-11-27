الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الليلة.. قناة الحياة تعرض آخر حوار مع الفنان طارق عبد العزيز

طارق عبد العزيز
طارق عبد العزيز

تعرض قناة الحياة، في العاشرة مساء اليوم، آخر حوار للفنان الراحل طارق عبدالعزيز مع الإعلامي عمرو الليثي في حلقة من برنامج واحد من الناس.

ويعد الحوار آخر لقاء تليفزيوني له تم تسجيله قبل وفاته.

وتشيع جنازة الفنان طارق عبدالعزيز، اليوم الإثنين، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ويتم نقله إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة، بعد تأدية صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الظهر، ومن المقرر أن يحضر الجنازة وفد من نقابة المهن التمثيلية.

وكان توفي طارق عبدالعزيز، أمس الأحد، إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز الـ55 عامًا، بعد حياة حافلة بالإبداع، تاركًا أعمالًا محفورة في ذاكرة جمهوره ما بين السينما والتليفزيون. 

آخر لقاء تليفزيوني لطارق عبد العزيز 

وتشهد الحلقة حوارًا بين دكتور عمرو الليثي والفنان طارق عبدالعزيز، يكشف فيه عن العديد من الأسرار في حياته الخاصة والمهنية، ويتحدث عن عمله كمحامي، كما يتحدث عن حالته الصحية ومعاناته مع المرض وآلامه الشديدة  بعد عملية تركيب الدعامات والقسطرة التانية التي أجراها مؤخرا، وأسباب ابتعاده عن الفنّ لفترة تجاوزت ٦ سنوات.

كما يتحدث عن سبب دخوله عالم الفن وعلاقته بمحمد هنيدي، وعلاقته بوالديه وأسرته من صعيد مصر "سوهاج" وبزملائه في الوسط الفني، وعن الشخصيات التي قدمها بالسينما والدراما التليفزيونية.

كما يحل بالحلقة الدكتور طارق حبيب وهو الدكتور المعالج لطارق ليشرح حالته الصحية وما ألم به نتيجة المرض، بالإضافة إلى العديد من الأسرار والكواليس في حياته الفنية والمهنية.

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