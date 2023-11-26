منهم أحمد وفيق وحمزة العيلي.. بكلمات مؤثرة نجوم الفن ينعون طارق عبدالعزيز

تصدر الفنان القدير طارق عبد العزيز، مؤشرات البحث على موقع جوجل، فور إعلان خبر وفاته منذ قليل، إثر أزمة قلبية مفاجأة عن عمر يناهز الـ 55 عاما.

نجوم الفن ينعون وفاة الفنان طارق عبد العزيز

وحرص عدد كبير من نجوم الفن، على نعي الفنان الراحل طارق عبد العزيز، فى مقدمتهم الفنان حمزة العيلى، الذي كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "يا حبيبي يا طارق وجعني الخبر قوي مفيش كلام يتقال.. رحمة الله عليك يا فنان يا محترم ياعظيم و أخ وصديق غالي و إنسان مفيش في جمال قلبك.. في جنة الفردوس ونعيمها يا حبيبي يارب.. لله الدوام".

حمادة هلال

فيما كتب النجم حمادة هلال، عبر حسابه ‏الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الله يرحمك يا احن شخص الله يرحمك ياللي بتحب الحق الله يرحمك يا صاحبي إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء إلى أخي وحبيبي طارق عبد العزيز".

حسني شتا

ومن جانبه نشر الفنان حسني شتا، صورة الفنان الراحل وعلق عليها قائلا: "لاحول ولاقوه إلابالله.. الله يرحمك ياحبيبي ويحسن اليك ياطيب يامحترم يا الأصيل.. بجد مش مصدق بس ديه أقدار وربنا يصبر كل حبايبك ويجعل الجنه مسكنك ياغالي..ادعوله بالرحمة.

أحمد وفيق

فيما كتب الفنان أحمد وفيق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: مع السلامة حبيبي.. وجعني فراقك يا صاحبي.. رحل الجميل طارق عبد العزيز.. إلى اللقاء يا غالي، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

دياب

وكذلك الفنان محمد دياب، نشر صورة الفنان الراحل طارق عبد العزيز، وعلق عليها قائلا: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته ويصبر أهلك وحبايبك مع السلامة يا طيب💔بالله عليكم ادعوله".

وكانت قد شهدت اللحظات الأخيرة فى حياة الفنان طارق عبدالعزيز دخوله قسم الطوارئ، فى أحد المستشفيات، وهو في حالة حرجة، رفقة نجله، حيث لم يمكث سوى دقائق معدودة داخل قسم الطوارئ، حتى توقفت عضلة القلب تماما، ولفظ أنفاسه الأخيرة.