مؤلفة مسلسل "وبقينا اتنين": مصيبتنا أكبر من إنى أكتب مشاهد وتتعاد

حرصت المؤلفة أماني التونسي على نعي الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، الذي وافته المنية عصر اليوم الأحد بشكل مفاجئ أثناء تصوير مشاهد مسلسل “ وبقينا اتنين”.

وشاركت “أماني” مؤلفة مسلسل “وبقينا اتنين” منشورًا لها عبر “فيسبوك” وعلقت قائلة: “تصريح للصحفيين المحترمين، اللي كلموني واللي بعتولي ومقدرتش أرد عليهم مصيبتنا أكبر من إني أكتب مشاهد وتتعاد أو تعديل أو نحل المشكلة في المسلسل إزاي”.

وأضافت: “تعازينا القلبية في فقدان فنان وإنسان طيب مات وهو متفاني في شغله نطلبله الرحمة، وكل التقدير والاحترام لك صحفي بيعمل شغله وعايز يغطي الخبر من كذا وجهة نظر، اللي فيه الخير ربنا هيكتبه قبل مانا اكتب، اللهم ارحم موتانا جميعا وربنا يصبر اهله، تحياتي وتقديري وتعازينا القلبية لفقيد وأهله”.

كان طارق عبدالعزيز تعرض لأزمة صحية في يونيو الماضي وخضع لعملية قسطرة في القلب، ومن آخر أعماله مشاركته في مسلسل "أعمل إيه" الذي عرض قبل السباق الرمضاني، بدور "شوقي المحامي"، وهو من بطولة خالد الصاوي، صابرين، هناء الشوربجي، ندى بسيوني، ألحان المهدي، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج احمد عبد الحميد.

ونعى المنتج كريم أبوذكري، منتج مسلسل "وبقينا اتنين" الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، والذي توفي عصر اليوم أثناء تصوير بعض مشاهد المسلسل.

وقال أبوذكري، إن طارق عبدالعزيز فنان موهوب، وإنسان راقي، مشيرًا إلى أن صدمة وفاته المفاجئة كانت قوية جدًا لكل العاملين في المسلسل، ولا تختلف عن الصدمة التي حدثت بالوسط الفني كاملًا.

وأشار أبوذكري إلى أن طارق كان شخصًا ودودًا جدًا مع كل العاملين بلوكيشن التصوير، وربطته علاقة قوية مع الجميع، لذلك تركت وفاته أثرًا بالغًا فيهم جميعًا.