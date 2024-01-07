الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

في 3 دقائق فقط.. كيف تنقذ حياة شخص بعد تعرضه لأزمة قلبية؟

الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن الثلاث دقائق الأولى بعد حدوث الأزمة القلبية هي الأهم في تحديد مصير المريض، وأن التدليك الصحيح للقلب يمكن أن ينقذ حياة الكثير.

وناشد شعبان، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد، الجمهور بالمشاركة في مبادرة "من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا"، التي تهدف إلى تعليم الناس كيفية إنعاش القلب في حالات الطوارئ.

 وأضاف عميد معهد القلب السابق، أن إنعاش قلب الأطفال يتطلب خبرة أكبر، لكن في حالة عدم وجود متخصص، يمكن استخدام الإصبع بحذر لتدليك القلب، كما حذر من خطورة الإصابة بأزمات قلبية نتيجة الإجهاد والتوتر، وأوصى بالتحكم في العواطف والتأقلم مع متغيرات الحياة، مقارنا إياها بلعبة الشطرنج التي تتطلب الحكمة والصبر.

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