أمطار متفاوتة الشدة.. توقعات حالة الطقس على مدار الأسبوع

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس على مدار الأسبوع في القاهرة والإسكندرية وباقي محافظات الجمهورية وفقا لبيانات الهيئة القومية للأرصاد الجوية والتي تتزامن مع الأيام الأولى من شهر طوبة القبطي وانخفاض درجات الحرارة خلال ذروة شهور فصل الشتاء.

حالة الطقس اليوم في مصر

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن تفاصيل حالة الطقس اليوم في مصر ستكون مائلة للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائلة للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع علي المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

ومن المتوقع مع بداية اليوم السبت الموافق 13 يناير 2024، متوقع حدوث أمطار متوسطة بنسبة 60 % تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 11 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 15 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 06 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 10 درجات مئوية.

ما هي حالة الطقس غدًا؟

وفقًا لخريطة التنبؤات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر موقعها الرسمي على “فيسبوك”، أنه اعتبارا من اليوم السبت 13 يناير إلى غد الأحد 14 يناير 2024، أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد كما تنشط الرياح على البحر المتوسط مما يؤدى الى اضطراب في حركة الملاحة البحرية.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

البلاد تتأثر بتقلبات جوية، خلال الأسبوع، وتتمّثل في انخفاض كبير لدرجات الحرارة وزيادة البرودة ليلًا، فضلًا عن أمطار غزيرة يتكوّن أغلبها على المناطق المطلة على البحر المتوسط، وتكون الإسكندرية جزء من هذه التقلبات.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

توجد فرص سقوط أمطار خفيفة خلال الأيام المقبلة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وأمطار خفيفة إلى متوسطة أيام (الأحد والأربعاء والخميس والجمعة) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، قد تمتد خفيفة يومي (الأربعاء والخميس) إلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد وسيناء على فترات متقطعة.

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