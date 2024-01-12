تصدر الناشط الجنوب إفريقي المناهض للفصل العنصري نيلسون مانديلا، التريند عبر تطبيق المنشورات القصيرة “إكس” تويتر سابقًا، وذلك بعد رفع دعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، لارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، في قطاع غزة.

ويذكر، قررت محكمة العدل الدولية في أولى جلساتها فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي، من هدم المنازل وقتل الأطفال الأبرياء والنساء، طالبت بالحصانة للمدنيين في غزة وتطالب بوقف فوري لإطلاق النار.

وتفاعل رواد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تطبيق “إكس"، مع تردد أشهر كلمات نيلسون مانديلا التي تدافع عن الحرية وحقوق الإنسان، وذلك تضامنًا مع القضية الفلسطينية وشعب غزة.

بعد دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.. مانديلا حديث رواد السوشيال على "إكس"

علق أحد مستخدمين تطبيق “إكس”، اليوم يحق لنا أن نقول إن ⁧‫نيلسون مانديلا‬⁩ لم يمت، وإن روح العدالة التي بثها في شعبه ودولة القانون التي أسس لها قد تركتا بذرتهما في أرض جنوب إفريقيا، ‏وإن روح مانديلا ما زالت ترسل إشعاعاتها المضيئة عبر الزمان والمكان.

‏مانديلا اليوم يقف حارسًا للشعب الفلسطيني في محنته في قاعة المحكمة الجنائية الدولية لإدانة الكيان المحتل بجرائم الإبادة الجماعية، ‏تعيش الأسطورة متخطية الأعمار والآفاق حين تقف ببسالة إلى جوار العدل والخير والحق.

نيلسون مانديلا حديث رواد السوشيال على "إكس"

نيلسون مانديلا حديث رواد السوشيال على "إكس"

وعلق آخر: "مازال بإمكان مانديلا من قبره أنّ يلوّح بقبضته ‏فيهتز لها التاريخ، فالرموز تزداد سطوتها عندما ترحل، التاريخ حكر على الرجالات،‏ ليس حرًا من يهان أمامه إنسان ولا يشعر بالإهانة" ‏- الزعيم نيلسون مانديلا.

نيلسون مانديلا حديث رواد السوشيال على "إكس"

وعلق آخر: "عاش مناضلا ومات ليورث هذا الشرف لأولاده.. حقيقي من حق كل مواطن جنوب إفريقي أن يفخر بأنه ينتمي إلى هذا البلد".