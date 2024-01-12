رابط الاستعلام عن حالة الطلب الإسكان الاجتماعي والشروط المطلوبة

تزداد عمليات البحث للحصول على رابط الاستعلام عن حالة الطلب الإسكان الاجتماعي الإلكتروني، ويبحث المواطنون بكافة محافظات جمهورية مصر العربية عبر موقع “جوجل” عن رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي، شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي.

خطوات الاستعلام عن حالة الطلب لشقق الإسكان الاجتماعي 2024

1 - قم بالدخول إلى موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من هنا.

2 - قم بالضغط على أيقونة مركز خدمة المواطنين من الصفحة الرئيسية.

3 - قم بتحديد خدمة طلبات متابعة الملفات بشركات الاستعلام.

4 - قم إدخال الرقم القومي للمستعلم، وكذلك كلمة المرور في الخانات المحددة.

5 - قم بتحديد المشروع الخاص بحجز الوحدة السكنية.

6 - قم بكتابة موعد التقديم، وتاريخ سداد مقدم جدية الحجز

7 - قم بالنقر على زر استعلام.

8 - تظهر صفحة تضم كافة التفاصيل، وتوضيح حالة الطلب سواء بالرفض أو الموافقة.

كيف تتواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي؟

يمكن للعميل التقدم بالشكوى في حال عدم الاستجابة للطلب المقدم من جانبه من خلال خدمة العملاء على الأرقام (1188 - 5777 - 5999) أو على (090071117) من أي رقم أرضي من الساعة 9 ص حتى الساعة 6 م عدا يومي الجمعة والسبت، أو خدمة تقديم الطلبات بمركز خدمة المواطنين بالموقع الإلكتروني للصندوق.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 بالمحافظات

ومن شروط الحجز بشقق الإسكان الاجتماعي ضمن الطرح الجديد ما يلي:

1 - ألا يزيد عمر المتقدم على 51 عامًا، وألا يقل عن 21 عامًا.

2 - يمكن لأصحاب المعاشات التقديم بشرط ألا يزيد عمره على 75 عاما.

3 - عدم استفادة أو حصول المتقدم من أي شقق تم الإعلان عنها سابقًا من قبل الوزارة.

4 - عدم حصول المتقدم على قطعه أرض خاضعة لوزارة الإسكان ضمن الأراضي المعلن عنها سابقا.

5 - لا يقل راتب المتقدم للحصول على الشقة عن 2700 جنيه ولا يزيد على 7 آلاف جنيه.

6 - يتم التقديم على الوحدات داخل نفس المحافظة الخاضع لها المتقدم تبعًا للرقم القومي.