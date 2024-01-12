الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تفاصيل أماكن وشروط وموعد الحجز بالطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي 2024

شقق الإسكان الاجتماعي
شقق الإسكان الاجتماعي

كشفت وزارة الإسكان عن إتاحة عدد من شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل في عدد من المدن الجديدة بمختلف المحافظات، حيث من المقرر الإعلان عن الطرح خلال الربع الأول من العام الجاري 2024.

الإعلان الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي 2024

وفي الوقت الحالي تعمل وزارة الإسكان على حصر الأراضي الشاغرة في المدن والمحافظات؛ تمهيدًا لطرحها على شركات المقاولات قبل بدء طرحها للمواطنين للحجز.

وبحسب وزارة الإسكان، فإنها تستعد من أجل الانتهاء من مليون وحدة سكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل في المحافظات، و25 ألف وحدة سكنية ضمن الإسكان الأخضر في المدن الجديدة.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي بالطرح الجديد لعام 2024

ومن المقرر أن يتضمن الطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي عدد من المدن الجديدة من ضمنها ما يلي: 

- أكتوبر الجديدة

- مدن حدائق العاصمة

- بدر

- مايو

- برج العرب الجديدة

- سوهاج الجديدة

- أسيوط الجديدة

- أسوان الجديدة

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 بالمحافظات

ومن شروط الحجز بشقق الإسكان الاجتماعي ضمن الطرح الجديد ما يلي: 

1- ألا يزيد عمر المتقدم على 51 عامًا، وألا يقل عن 21 عامًا.

2- يمكن لأصحاب المعاشات التقديم بشرط ألا يزيد عمره على 75 عاما.

3- عدم استفادة أو حصول المتقدم من أي شقق تم الإعلان عنها سابقًا من قبل الوزارة.

4- عدم حصول المتقدم على قطعه أرض خاضعة لوزارة الإسكان ضمن الأراضي المعلن عنها سابقا.

5- لا يقل راتب المتقدم للحصول على الشقة عن 2700 جنيه ولا يزيد على 7 آلاف جنيه.

6- يتم التقديم على الوحدات داخل نفس المحافظة الخاضع لها المتقدم تبعًا للرقم القومي. 

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