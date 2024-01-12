أخبار فاتتك|أول تعليق من وسام أبو علي بعد انتقاله للأهلي.. واستشهاد 17 فلسطينيًا في رفح

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

دعونا نفوز ببعض الكؤوس.. أول تعليق من وسام أبو علي بعد انتقاله للأهلي

علّق وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي والمنضم حديثًا لصفوف المارد الأحمر.

وأعلن الأهلي تعاقده مع الفلسطيني وسام أبو علي لمدة 4 مواسم ونصف الموسم قادمًا من سيريوس السويدي.. لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن الجمعة 12-1-2024

تراجعت أسعار الفراخ خلال تعاملات اليوم الجمعة وسجلت أسعار الفراخ البيضاء والفراخ الساسو تراجع بنحو جنيه واحد في بورصة الدواجن الرئيسية، لتستقر عند 66 جنيه قبل ان تصل إلى المستهلك..لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

عاجل.. رفع حالة التأهب فى أنظمة الدفاع الجوى بإسرائيل استعدادا لشن هجوم على الحوثيين

أكدت وسائل إعلام أمريكية، رفع حالة التأهب في أنظمة الدفاع الجوي بإسرائيل استعدادا لشن هجوم على الحوثيين، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل..لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

موعد عرض مسلسل "وبينا ميعاد" الجزء الثانى

مع تصدر مسلسل "وبينا معاد" حديث رواد السوشيال ميديا يكثر التساؤل عن موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني عبر جوجل، حيث يستعد الجمهور في جميع أنحاء الجمهورية لاستقبال أولي حلقات مسلسل «وبينا معاد 2»، من بطولة كل من صبري فواز، الفنانة شيرين رضا، من خلال شاشة قنواتdmc.. لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

البيت الأبيض يتعهد بمضاعفة التدقيق حول الاستخدام النهائى للأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا

أعلنت واشنطن عزمها ضمان قدر أكبر من المساءلة حول الأسلحة الموردة إلى كييف ودراسة تقرير المفتش العام للبنتاجون بالتفصيل والذي يفيد بأن نقلها لأوكرانيا لم يكن خاضعا للرقابة الكاملة..لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

عاجل.. استشهاد 17 فلسطينيًا فى قصف إسرائيلى على رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة

استشهد 17 فلسطينيًا على الأقل، في قصف إسرائيلي على رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية وفي قطاع الدفاع المدني في غزة إن 9 أشخاص استشهدوا وجرح آخرون، في قصف استهدف منزلًا في منطقة الشوكة، شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.. لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا