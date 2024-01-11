"من فلسطين الحرة إلى فخر الأمة".. الأهلى يعلن تفاصيل تعاقده مع وسام أبوعلى

أعلن أمير توفيق، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، مدير التعاقدات، التعاقد مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب سيريوس السويدي لمدة 4 سنوات ونصف.

وأنهى توفيق جميع الإجراءات الإدارية الخاصة بانتقال اللاعب إلى صفوف الفريق بعد الرجوع إلى محمود الخطيب، رئيس النادي، المشرف العام على الكرة.

ونشر الأهلي فيديو عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل المختلفة أعلن من خلاله التعاقد مع وسام أبو علي كأولى صفقات الفريق الشتوية.

ونشر الأهلي فيديو ترحيبيا لـ"وسام" مستوحى من الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة مرفقًا بصوت أحد مراسلي القنوات الإخبارية يتحدث عن الحياة داخل غزة في أوقات الحرب، وعلق: “من فلسطين الحرة .. إلى فخر الأمة”.

وقال أحد المراسلين من غزة في الفيديو بثه النادي مساء اليوم: "إخوتي وإخواتي الكرام يعطيكم العافية، الحياة لم ولن تتوقف هنا، من قلب غزة الأبية نتحدث إليكم، الفلسطيني وسام أبو علي يرتدي قميص نادي القرن صاحب المكانة الكبيرة في قلوبنا، نتمنى أن يكون خير ممثل لنا وأن يكون إضافة قوية للنادي الأهلي".

وأنهى المراسل كلمته لجماهير الأهلي: "من هنا من أرض فلسطين الحرة إلى فخر الأمة النادي الأهلي المصري.. كل التحية".

وظهر أبو علي في الفيديو داخل ملعب التتش واضعًا علم فلسطين على كتفيه، قائلاً: "خلوا المعنويات عالية.. وسام أهلاوي".

ووصل الفلسطيني وسام أبوعلي إلى مطار القاهرة، يوم الثلاثاء الماضي، وخضع للفحص الطبي قبل توقيع العقود بشكل رسمي والانضمام لصفوف النادي الأهلي.