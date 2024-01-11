الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"من فلسطين الحرة إلى فخر الأمة".. الأهلى يعلن تفاصيل تعاقده مع وسام أبوعلى

وسام أبو علي
وسام أبو علي

أعلن أمير توفيق، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، مدير التعاقدات، التعاقد مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب سيريوس السويدي لمدة 4 سنوات ونصف.

وأنهى توفيق جميع الإجراءات الإدارية الخاصة بانتقال اللاعب إلى صفوف الفريق بعد الرجوع إلى محمود الخطيب، رئيس النادي، المشرف العام على الكرة.

ونشر الأهلي فيديو عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل المختلفة أعلن من خلاله التعاقد مع وسام أبو علي كأولى صفقات الفريق الشتوية.

ونشر الأهلي فيديو ترحيبيا لـ"وسام" مستوحى من الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة مرفقًا بصوت أحد مراسلي القنوات الإخبارية يتحدث عن الحياة داخل غزة في أوقات الحرب، وعلق: “من فلسطين الحرة .. إلى فخر الأمة”.

وقال أحد المراسلين من غزة في الفيديو بثه النادي مساء اليوم: "إخوتي وإخواتي الكرام يعطيكم العافية، الحياة لم ولن تتوقف هنا، من قلب غزة الأبية نتحدث إليكم، الفلسطيني وسام أبو علي يرتدي قميص نادي القرن صاحب المكانة الكبيرة في قلوبنا، نتمنى أن يكون خير ممثل لنا وأن يكون إضافة قوية للنادي الأهلي".

وأنهى المراسل كلمته لجماهير الأهلي: "من هنا من أرض فلسطين الحرة إلى فخر الأمة النادي الأهلي المصري.. كل التحية".

وظهر أبو علي في الفيديو داخل ملعب التتش واضعًا علم فلسطين على كتفيه، قائلاً: "خلوا المعنويات عالية.. وسام أهلاوي".

ووصل الفلسطيني وسام أبوعلي إلى مطار القاهرة، يوم الثلاثاء الماضي، وخضع للفحص الطبي قبل توقيع العقود بشكل رسمي والانضمام لصفوف النادي الأهلي.

النادي الأهلي وسام أبو علي سيريوس صفقة النادي الاهلي صفقة وسام ابو علي

الأكثر قراءة

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

دار الإفتاء: السبت القادم غرة شهر رجب لعام 1445 هجريًا

لوائح "كاف" تصدم منتخب مصر قبل مواجهة موزمبيق فى أمم إفريقيا 2023

ما الحل.. لو رفضت إسرائيل حكم محكمة العدل الدولية؟

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

"من فلسطين الحرة إلى فخر الأمة".. الأهلى يعلن تفاصيل تعاقده مع وسام أبوعلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟