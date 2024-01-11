رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي من أكثر الموضوعات بحثًا على محركات الإنترنت خلال الأيام الماضية، ويبحث المواطنون بكافة محافظات جمهورية مصر العربية عبر موقع “جوجل” عن رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي، شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي.

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من المواطنين بتفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي شغلت تفكير المواطنين وتشمل رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي بالخطوات، وشروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 2024، وإليكم التفاصيل في السطور التالية:

خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

كما تستعرض "الدستور"، كافة الخطوات الإلكترونية ليتمكن المستعلم من الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2024، والتى تمنح من خلال التمويل العقاري وبشروط ميسرة، كالتالي:

1 - الدخول الى الموقع الالكتروني الرسمى لصندوق التمويل العقاري من هنآ.

2 - الضغط على أيقونة استعلام عن وحدات سكنية.

3 - اختيار المشروع السكنى والمحافظة التبعي لها.

4 - إدخال كافة البيانات لطلب تخصيص وحدة سكنية بدقة.

5 - اضغط على كلمة استعلام لعرض نتيجة الطلب.

6 - تظهر نتيجة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2023 بالرفض أو القبول.

كيف استعلم عن شقتي في الإسكان الاجتماعي؟

حدد صندوق الإسكان الاجتماعي عدة أرقام ساخنة للرد على كافة الاستفسارات من قبل المتقدمين بحجز الوحدات السكنية، من خلال الاتصال على الرقم 1188 أو 5777 من أى تليفون محمول، أو الاتصال برقم 090071117 من أى خط أرضي.

شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي

1 - يجب أن يكون المتقدم حامل الجنسية المصرية.

2 - يجب أن يزيد عمر المتقدم للحصول على وحدة سكنية عن 21 عامًا.

3 - يجب ألا يزيد عمر المتقدم للحصول على وحدة سكنية عن 50 عامًا.

4 - يجب عدم امتلاك المتقدم وحدة سكنية.

5 - يجب أن يلتزم المتقدم بالسداد بنظام التمويل العقاري.

6 - يجب أن يكون الراغب فى الحصول على وحدة سكنية من محدودي الدخل.