عبدالحليم قنديل: مسئولون بجنوب إفريقيا قالوا إن دعوى العدل الدولية من نيلسون مانديلا

قال الكاتب الصحفي، عبدالحليم قنديل، إن تقدم جنوب إفريقيا بدعوى أمام العدل الدولية، له دلالة واضحة، مشيرًا إلى أن المسئولين فيها يتحدثون أن هذه الدعوى من نيلسون مانديلا.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "حديث الأخبار"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه كان يوجد علاقة مميزة بين نيلسون مانديلا، وبين الرئيس الراحل ياسر عرفات، واستمرت حتى وفاة عرفات، وفي الأزمة الأخيرة كانت جنوب إفريقيا من الدول التي قطعت علاقتها بإسرائيل.

وتابع، أن جنوب إفريقيا اتقنت الدعوى المقدمة للعدل الدولية وكانت رفيعة لأن دعاوى الإبادة الجماعية بها عنصر جوهري وهو شرط نية الإبادة، والفيديوهات التي قدمتها جنوب إفريقيا لقضاة المحكمة ناطقة.

خطاب الإبادة من إسرائيل ناطق وفاضح

وأكد أن النية المبيتة من إسرائيل تأتي من تصريحات المسئولين بإسرائيل بداية من الرئيس وحتى الوزراء والجيش، وكذلك الكنيست فخطاب الإبادة ناطق وفاضح.