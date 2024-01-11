الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عبدالحليم قنديل: مسئولون بجنوب إفريقيا قالوا إن دعوى العدل الدولية من نيلسون مانديلا

عبدالحليم قنديل
عبدالحليم قنديل

قال الكاتب الصحفي، عبدالحليم قنديل، إن تقدم  جنوب إفريقيا بدعوى أمام العدل الدولية، له دلالة واضحة، مشيرًا إلى أن المسئولين فيها يتحدثون أن هذه الدعوى من نيلسون مانديلا.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "حديث الأخبار"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه كان يوجد علاقة مميزة بين نيلسون مانديلا، وبين الرئيس الراحل ياسر عرفات، واستمرت حتى وفاة عرفات، وفي الأزمة الأخيرة كانت جنوب إفريقيا من الدول التي قطعت علاقتها بإسرائيل.

وتابع، أن جنوب إفريقيا اتقنت الدعوى المقدمة للعدل الدولية وكانت رفيعة لأن دعاوى الإبادة الجماعية بها عنصر جوهري وهو شرط نية الإبادة، والفيديوهات التي قدمتها جنوب إفريقيا لقضاة المحكمة ناطقة.

خطاب الإبادة من إسرائيل ناطق وفاضح

وأكد أن النية المبيتة من إسرائيل تأتي من تصريحات المسئولين بإسرائيل بداية من الرئيس وحتى الوزراء والجيش، وكذلك الكنيست فخطاب الإبادة ناطق وفاضح.

عبدالحليم قنديل جنوب أفريقيا العدل الدولية نيلسون مانديلا إسرائيل خطاب الإبادة

مواد متعلقة

كيربي: ندعم إسرائيل بالأسلحة فى حربها بقطاع غزة وادعاءات جنوب إفريقيا لا أساس لها

أستاذ قانون دولي يوضح سبب قيام جنوب إفريقيا برفع دعوى إبادة ضد إسرائيل

دبلوماسي سابق: لجوء جنوب إفريقيا للعدل الدولية حماية للمستقبل من هؤلاء القتلة

باحث شئون دولية: موقف جنوب إفريقيا شجاع وفريد

العراق تعرب عن مساندتها لقرار جنوب إفريقيا برفع دعوى قضائية ضد إسرائيل

نص كلمة ممثل جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية

الأكثر قراءة

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

احذروا.. "شعبة الذهب" تفجر مفاجأة عن سعر الذهب خلال الأيام المقبلة

محمد الباز يكتب: لماذا حرف؟.. جريدة ثقافية لاستعادة سلطة الكلمة وسطوتها

استقبال استثنائي من جماهير كوت ديفوار لمحمد صلاح أمام فندق الإقامة (فيديو)

أجواء شتوية قاسية الأيام المقبلة وكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا

رئيس "الجامعة العربية" بمجلس الأمن: لا يمكننا رفع دعوى ضد إسرائيل أمام العدل الدولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والسينما الإيرانية

وائل لطفي

التحول الرابع

ماجد حبته

تكامل صناعى صار خماسيًا

سامح الأسوانى

نداء الحدائين.. لا تنويحة ولا صقر

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جدعون ليفى.. المثقف اليهودى الذى يرفض الاحتلال!

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر