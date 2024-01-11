العراق تعرب عن مساندتها لقرار جنوب إفريقيا برفع دعوى قضائية ضد إسرائيل

أعلنت دولة العراق، دعمها ومساندتها قرار جنوب إفريقيا برفع دعوى قضائية ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

موقف جنوب إفريقيا الحاسم

وأعربت العراق، عن تقديرها لدولة جنوب إفريقيا الرافض لما يقوم به الاحتلال من اعمال قتل وتدمير غير مسبوق بحق قطاع غزة والشعب الفلسطيني.

تفاصيل الجلسة الأولى بالمحكمة الدولية

والجدير بالذكر، أن جمانة هاشم، موفدة "القاهرة الإخبارية"، قالت إن جنوب إفريقيا تقدمت بطلب للمحكمة الدولية الجنائية لإدانة أعمال إسرائيل الإبادية في فلسطين.

وأكدت جمانة هاشم، أنه من المفترض أن تكون الجلسة الأولى الخاصة بعمليات الإدانة في فلسطين بالمحكمة الدولية ساعتين فقط، ولكن في حقيقة الأمر امتدت الجلسة والنقاش لأكثر من ثلاث ساعات متواصلة.

وأضافت، في حديثها، أن جنوب إفريقيا قامت بدعم كل المستندات بأدلة دامغة، حتى تم بث مقاطع الفيديو المصورة للانتهاكات التي قامت بها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني منذ بداية العدوان.