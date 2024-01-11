الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: جنوب إفريقيا استعرضت أمام العدل الدولية كل ما يدين إسرائيل

القصف الإسرائيلي
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

قالت جمانة هاشم، موفدة القاهرة الإخبارية، إن جنوب إفريقيا استعرضت أمام محكمة العدل الدولية كل ما يدين إسرائيل.

مساعدة جنوب إفريقيا لغزة 

وأكدت موفدة القاهرة الإخبارية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الجلسة الأولى التي كانت مخصصة للاستماع لما ستقدمه جنوب إفريقيا وما سيقدمه ممثلوها عرضت فيها الوثيقة المكونة من 84 صفحة التي بها ما يثبت إدانة إسرائيل، واستمرت أكثر من 3 ساعات متواصلة استعرض فيها ممثلون عن جنوب إفريقيا كل ما يمكن أن يدين إسرائيل على انتهاكاتها التي تتعلق بمهاجمة مدنيين فلسطينيين داخل قطاع غزة.

إدانة إسرائيل 

وأضافت في حديثها، أنه كذلك قصف الطيران المتواصل على المناطق الآمنة والمستشفيات واستهداف عربات الإسعاف، وجرى الحديث عن كل بنود اتفاقية معاهدة منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

القاهرة الإخبارية موفدة القاهرة الإخبارية جمانة هاشم إدانة جنوب إفريقيا لأسرائيل قناة القاهرة الإخبارية

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