الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ قانون دولي يوضح سبب قيام جنوب إفريقيا برفع دعوى إبادة ضد إسرائيل

جهاد الحرازين
جهاد الحرازين

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ القانون الدولي، إن جنوب إفريقيا طالبت في دعواها أمام محكمة العدل الدولية اتخذا تدابير احترازية وأي قرارات عاجلة لوقف الإجرام والعدوان والسماح بدخول المساعدات لغزة وإنقاذ المواطنين وعدم تهجيرهم.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحقيقة"، مع الإعلامية أية عبدالرحمن، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن قرار المحكمة سيصدر خلال أسبوع أو أسبوعين وأقصى حد خلال 40 يومًا.

وكشف سبب تقدم جنوب إفريقيا بهذه الدعوى مؤكدًا أنها عضوًا في اتفاقية لمنع الإبادة الجماعية والمادة التاسعة بالاتفاقية تسمح لأي عضو عندما ترى أن هناك جرائم إبادة ترتكب من حقها إثارة الموضوع من خلال المفاوضات أو اللقاء المباشر أو من خلال المحكمة الدولية.

جنوب إفريقيا حذرت من إبادة جماعية ترتكتب بفلسطين

وتابع أن جنوب إفريقيا أعلنت أكثر من مرة منذ 7 أكتوبر وحذرت أن هناك إبادة جماعية ترتكب ضد الشعب الفلسطيني ولم تستمع دولة الاحتلال كما أن مجلس الأمن لم يتخذ قرار لوقف إطلاق النار ولم تجد جنوب إفريقيا أي مفر من رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية ووجدت تأييدًا من العديد من الدول. 

ستاذ القانون الدولي محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية المفاوضات الشعب الفلسطيني غزة المحكمة الدولية

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