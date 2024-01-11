محلل سياسى لـ"القاهرة الإخبارية": جنوب إفريقيا تجاوزت الخطوط الحمراء وتتحدى إسرائيل وأمريكا

قال الدكتور أمجد شهاب، أستاذ العلاقات الدولية والمحلل السياسي، إن جنوب إفريقيا تجاوزت الخطوط الحمراء وتتحدى إسرائيل وأمريكا بعدما تقدمت بدعوى قضائية إلى محكمة العدل الدولية؛ لإدانة جرائم الاحتلال الصهيوني في دولة فلسطين.

إدانة الأفعال الصهيونية

وأكد الدكتور أمجد شهاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مطروح للنقاش، المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن هذه الشكوى القضائية التي تقدمت بها دولة جنوب إفريقيا فتحت الأبواب أمام الكثير من الدول والمنظمات الدولية للسير على نفس الطريق.

وأضاف في حديثه، أنه كان هناك تردد من قبل الكثير من الدول الرافضة لجرائم الاحتلال الصهيوني لغزة، حيث كانت تنتظر هذه الدول رد الفعل على مثل هذه الدعوة التي تقدمت بها جنوب إفريقيا للمحكمة الدولية.

تزييف الحقائق بالإعلام الغربي

أشار إلى أن الرأي العام الأوروبي ضد الجرائم الصهيونية في غزة، خاصة أن الرواية الإسرائيلية في الإعلام الغربي لاقت الكثير من الانتقادات، حيث كشفت السوشيال ميديا أن ما يتم تقديمه عبر الإعلام الأوروبي ليست الحقيقة بعينها.