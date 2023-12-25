إيهاب عمر يشرح لـ"مطروح للنقاش" إخفاقات بايدن فى السياسة الخارجية

قال الكاتب الصحفي إيهاب عمر إن العام 2024 هو عام الانتخابات العظيم، 2 مليار مواطن يتجهون لصناديق الانتخابات في ظاهرة لم تحدث منذ عام 2016، في روسيا وبريطانيا والولايات المتحدة والبرتغال والهند وغيرها.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك حالة من الضجر في بريطانيا من حزب المحافظين، الذي استمر في الحكم على مدار 5 حكومات، وفي الغالب سيصوت المواطنون لصالح حزب العمال.

ولفت إلى أن حكومة ريشي سوناك لا تحظى بأي نوع من الشعبية في الفترة الحالية، خاصة في ظل الأداء البيروقراطي لهذا الرجل القادم من عالم الاقتصاد وليس عالم السياسة.

وأوضح أن روسيا هي أمة الرجل الواحد عبر العصور، ففكرة أن تكون هناك منافسة في الانتخابات أمر مستبعد، لكن المخاوف في الانتخابات الروسية هي بعض الأعمال الإرهابية التي تواكب الانتخابات.

وذكر أن أمريكا هي الدولة الوحيدة التي ستتأثر فيها الانتخابات بشكل مباشر بسبب حرب غزة، وبسبب أخطاء إدارة بايدن الحالية، بداية من الانسحاب الفاشل من أفغانستان وصناعة الحرب في أوكرانيا وعدم تمكنها من وقف الحرب في غزة.