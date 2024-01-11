جنوب إفريقيا: غزة تواجه "حرب وجود" ما لم تتدخل محكمة العدل الدولية

قال وزير العدل بجنوب إفريقيا، الخميس، إن القضية التي رفعتها بلاده ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، التي تتهم فيها الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين تتيح للمحكمة "فرصة التحرك في الوقت الحقيقي" لمنع ما وصفها بالإبادة الجماعية "المستمرة في غزة".

وفي كلمة أمام الصحفيين خارج درجات قصر السلام في لاهاي بعد أن اختتمت جنوب إفريقيا مرافعاتها الشفهية في الجلسة قال رونالد لامولا إنه يأمل أن تكون القضية "مؤثرة" على شعب غزة: "هذه القضية تقدم للمحكمة فرصة للتحرك في الوقت الحقيقي لمنع استمرار الإبادة الجماعية في غزة من خلال إصدار أمر قضائي عاجل".

وأضاف: نعتقد أنه بدون تدخل هذه المحكمة والمجتمع الدولي، سنرى الدمار الشامل للشعب الفلسطيني في غزة.

وأعرب لامولا عن أمله في أن تردع هذه القضية الجنود الإسرائيليين في غزة عن مواصلة أعمالهم، قائلاً إنهم قد يدركون أنه قد يتم استدعاؤهم بشكل فردي أمام المحكمة في يوم من الأيام.

قال وزير العدل للصحفيين إن جنوب إفريقيا قدمت "حجة مقنعة" إلى المحكمة استنادا إلى الحقائق و"السوابق القضائية"، لافتًا إلى أن حكومته تثق في أن قضاة المحكمة سيكونون قادرين على "التدرب بشكل احترافي" للتوصل إلى قرار.

ادعاءات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية

كما دحض بقوة ادعاء المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليئور حيات بأن جنوب إفريقيا هي الذراع القانونية لحركة حماس، مؤكدا أن وفد جنوب إفريقيا لديه تفويض فقط من حكومة جنوب إفريقيا.

قال إن قضيتنا أيضًا ليست ضد اليهود كشعب. قضيتنا هي ضد تصرفات دولة إسرائيل، وأعمال الإبادة الجماعية التي ترتكب في غزة.

جاء ذلك وسط ترحيب العديد من الدول في بيان له، اليوم الخميس، بانعقاد الجلسة الأولى لقضية محكمة العدل الدولية التي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، والتي انعقدت بناء على طلب جنوب إفريقيا.