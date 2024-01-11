دبلوماسي سابق: لجوء جنوب إفريقيا للعدل الدولية حماية للمستقبل من هؤلاء القتلة

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الاتصالات التي قامت بها الدبلوماسية المصرية وتأثيرها على الدول الخمس الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن كان لها أثرها.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن مصر سعت منذ بداية الأزمة للتوصل لهدنة إنسانية ممتدة ووقف إطلاق النار والتسوية العادلة للقضية الفلسطينية، وعملت على إدخال المساعدات ومبادلة الأسرى.

وأكد أن مجلس الأمن مدعوا لمناقشة معمقة رغم الإسناد الأمريكي الذي وصل لحد التواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي في حربه بغزة.

دون تفعيل آلية الحماية المستقبلية المجتمع سيكون عرضة لهذه الهمجية

وأشار إلى أن لجوء جنوب إفريقيا لمحكمة العدل الدولية، لأنها تحاكم دولة لإعلاء شأن القانون الدولي لأنه فيه حماية للمستقبل من هؤلاء القتلة ودون تفعيل آلية الحماية المستقبيلة سيكون المجتمع عرضة لهذه الهمجية، مؤكدًا أن المحاكمة ليس المقصود بها معاقبة إسرائيل فقط، ولكن إرساء دعائم العدالة الدولية.