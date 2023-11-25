السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كلية الشرطة تنظم دورة تدريبية حول "قواعد نيلسون مانديلا" في معاملة السجناء

اكاديمية الشرطة
اكاديمية الشرطة

نظمت أكاديمية الشرطة -كلية الشرطة- فعاليات دورة تدريبية فى مجال (قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء "قواعد نيلسون مانديلا")، والتى عقدت خلال الفترة من 21-11-2023 للأفراد والمدنيين بالوزارة، بالتعاون مــــع مكتــــب الأمــــم المتحـــدة المعـــنى بالمخــــدرات والجريمة (UNODC).

وتأتى هذه الدورة فى إطار التعاون المستمر والمثمر بين أكاديمية الشرطة ومكتــــب الأمــــم المتحـــدة المعـنى المخــــدرات والجريمة، وتستهدف إعداد وتدريب الضباط العاملين فى المؤسسات الإصلاحية على القواعد الدولية النموذجية لمعاملة السجناء التى تتوافق مع القوانين المصرية للوصول إلى أفضل معدلات الأداء التى تتفق مع استراتيجية الوزارة نحو تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل.

وتضـمن برنامج الدورة العديد من المحاور يأتى من بينها ( الإطار القانونى والمبادئ والأهداف الرئيسية لقواعد نيلسون مانديلا – المعاملة الإنسانية للنزلاء وعدم التمييز – متطلبات إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقًا للمعايير الدولية – إرشادات الأمن والسلامة داخل مراكز التأهيل – كيفية الاستجابة والتعامل مع الحوادث والأزمات داخل مراكز التأهيل – التعامل مع إحتياجات النزلاء الطبية وقواعد التعامل مع الفئات الخاصة "ذوى الإعاقة الذهنية والبدنية" – دور النيابة العامة فى الرقابة على مراكز الإصلاح والتأهيل فى سياق التشريعات الوطنية والإتفاقيات الدولية - كيفية إعادة تأهيل النزلاء وإعدادهم لإطلاق سراحهم وإعادة دمجهم بالمجتمع).

ويعكس تنظـيم تلك الدورة مدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشرى فى مختلف المجالات الأمنية.

هذا وقد وجه مسئولى مكتــــب الأمــــم المتحـــدة المعـــنى بالمخــــدرات والجريمة الشكر لوزارة الداخلية متمثلة فى أكاديمية الشرطة على التعاون الصادق فى سبيل تحقيق الأهداف المشتركة.

أكاديمية الشرطة قواعد الأمم المتحدة النموذجية معاملة السجنا قواعد نيلسون مانديلا مكتب الأمم المتحدة المخدرات والجريمة

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