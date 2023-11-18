السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية فى مجال القانون الدولى الإنسانى

اكاديمية الشرطة
اكاديمية الشرطة

استضافت  أكاديمية الشرطة بمقر مركز بحوث الشرطة، دورة تدريبية نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى مجال  القانون الدولى الإنسانى وآليات تطبيقه على الصعيدين الوطنى والدولى لعدد من ضباط وزارة الداخلية.

اشتمل البرنامج التدريبى (التعريف باللجنة الدولية للصليب الأحمر وأنشطتها على المستويين المحلى والدولى – تصنيف النزاعات المسلحة – مبادئ استخدام القوة فى النزاعات المسلحة – الفئات المشمولة بالحماية – آليات احترام القانون الدولى الإنسانى)، كما تضمن البرنامج التدريب على مبادئ استخدام القوة فى النزاعات المسلحة.

يأتي ذلك فى ضوء سعى وزارة الداخلية إلى التعاون مع كل المنظمات الدولية دعمًا وتعزيزًا لمسارات التعاون فى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أوساط العاملين بها.

أكاديمية الشرطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر اللجنة الدولية الدورة التدريبية ضباط وزارة الداخلية الصعيدين الوطنى والدولى

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