أكاديمية الشرطة تنظم ورشة عمل للقوة الإفريقية الجاهزة

نظم المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية بـأكاديمية الشرطة، فعاليات ورشة العمل الخامسة عشر الخاصة بوضع البرامج التدريبية للمكونات العسكرية والشرطية والمدنية ضمن القوة الإفريقية الجاهزة بالتعاون مع مفوضية الإتحاد الأفريقى وقدرة إقليم شمال إفريقيا.

وعقدت الورشة على مدار 3 أيام بحضور 49 مشاركًا من مسئولى الاتحاد الأفريقى والقدرات الإقليمية والتجمعات الاقتصادية الأفريقية، وبعثات دعم السلام التابعة لمفوضية الأمن والسلم، وممثلى مراكز التدريب المعتمدة وكذا ممثلي الجهات الشريكة والممولة لبرامج التدريب بالاتحاد الإفريقي، فى ضوء الدور الهام الذي تقوم به وزارة الداخلية، ومشاركتها في تنمية وبناء قدرات الكوادر الشرطية على المستوى الوطنى والإقليمى فى القارة الإفريقية.

أكبر حدث تدريبي قاري ينظمه الاتحاد الإفريقى

وتعد ورشة العمل أكبر حدث تدريبي قاري ينظمه الاتحاد الإفريقى سنويًا، لمتابعة وضع وتنفيذ البرامج التدريبية على المستوى القاري، و عقدت الفعالية تحت عنوان تطبيق قواعد الامتثال والمساءلة فى مهام دعم السلام التابعة للاتحاد الإفريقى التحديات والفرص.

وشهدت جلسات الانعقاد مناقشات مثمرة لعدة موضوعات، كان من أبرزها "تقييم مدى تنفيذ التوصيات الصادرة عن ورشة العمل الرابعة عشر التي عقدت في ديسمبر 2022 - مراجعة التقدم الذي تم إحرازه فى تنفيذ خطة التدريب الحالية - استكشاف الفرص المتاحة لدمج الموضوعات الخاصة بالامتثال والمساءلة فيما يتعلق بتطبيق القانون الدولى الإنسانى" فى البرامج التدريبية - وطرح مسودة خطة التدريب للقوة الأفريقية الجاهزة 2024/ 2026 لمناقشتها وإبداء أي ملاحظات عليها.

تقييم مدى التقدم فى تنفيذ خطة التدريب الحالية

وفى ختام فعاليات ورشة العمل أصدرت اللجنة المنظمة تقرير ختامى تضمن عددًا من النتائج، من أبرزها "اعتماد نتائج المراجعات التي تمت لتقييم مدى التقدم فى تنفيذ خطة التدريب الحالية 2021- 2023 والاستعانة بتلك المراجعات لصياغة توجيهات إرشادية من شأنها رفع كفاءة عملية التدريب وبناء القدرات الإفريقية - تسجيل الملاحظات والمداخلات التي أجراها المشاركين على مسودة خطة التدريب للقوة الإفريقية الجاهزة 2024 - 2026 تمهيدًا لتعديلها وإعتماد نسختها النهائية - عرض التقرير النهائي لورشة العمل على"اللجنة الفنية الخاصة للدفاع والأمن والسلم " تمهيدًا لمشاركته مع الدول الأعضاء".

وأعرب مسئولى الاتحاد الأفريقى وقدرة إقليم شمال إفريقيا عن امتنانهم لمستوى التنظيم المتميز، والذى أسهم فى إنجاح الفعالية وكذا المداخلات والمناقشات التي أبرزت ما تتمتع به الشرطة المصرية من خبرات تراكمية في مجال عمليات دعم وحفظ السلام، وما تقدمه من دعم متواصل لمنظومة الأمن والسلم فى القارة الإفريقية.