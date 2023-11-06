صاحب محل يقتل بائعًا متجولًا طعنًا بمطواة فى دار السلام

أقدم صاحب محل على قتل بائع متجول طعنا بمطواة بسبب قيام المتوفى ببيع ملابس أمام محله بدار السلام.

البلاغ

تلقى قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المستشفيات بستقبال (بائع متجول- مقيم بدائرة القسم) توفى متأثرًا بإصابته بجروح قطعية متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى و(مالك محل لبيع السجاد بدائرة القسم)؛ بسبب قيام المجنى عليه ببيع ملابس أمام المحل، ملك الأخير، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.