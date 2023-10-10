الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس أكاديمية الشرطة: تدرب الطالبات على كشف التزوير ومكافحة العنف

اللواء هاني أبوالمكارم
اللواء هاني أبوالمكارم

قال اللواء هاني أبوالمكارم، مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، إن وزارة الداخلية لديها خبرات لتعزيز دور العنصر النسائي لدعم الأمن جنبًا إلى جنب مع الرجال.

وأضاف أبوالمكارم، خلال كلمته باحتفالية تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، أنه تم وضع خطة تدريبية مستحدثة للطالبات الحاصلات على شهادات الليسانس في الحقوق والبكالوريوس في التربية الرياضية، لإعدادهن للعمل في بعض المجالات الشرطية التي تتطلب طبيعية العمل بها إعدادًا خاصًا، حيث تم إلحاقهن ببرامج للتدريب على آليات فحص وكشف عمليات تزوير وثائق السفر والمستندات، وكذا مكافحة العنف ضد المرأة وحقوق الإنسان بالتعاون مع عدد من المنظمات المعنية والدولية.

يُقام الحفل بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وأعضاء هيئة الشرطة، ولفيف من قادة وضباط القوات المسلحة، وممثلين من عدة وزارات، وأهالي الطلاب.

ويقدم الطلاب الجدد خلال الحفل عرضًا على استخدام السلاح ومكافحة الجريمة ومطاردة الجناة، وطابور عرض رياضي، وسيتم تكريم الطلبة المتفوقين وأوائل الدفعة.

اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية وزارة الداخلية أكاديمية الشرطة تخريج دفعة جديدة

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