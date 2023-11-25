السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أكاديمية الشرطة تنظم ورشة عمل للكوادر الإدارية بالدولة

أكاديمية الشرطة
أكاديمية الشرطة

نظمت أكاديمية الشرطة بمقر مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية "مركز بحوث الشرط"، ورشة العمل التدريبية الثلاثين، الموجهة للكوادر الإدارية بـ(الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء – مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار- وزارتى "التخطيط والتنمية الاقتصادية – التعاون الدولى") تحت عنوان (دور الجهاز الحكومى فى مواجهة مخططات إسقاط الدول) خلال الفترة من (19 – 23/11/2023م) التى شهدت مشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.

وإدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية المشاركة فى تنمية الوعى المجتمعى للمواطنين، استهدفت الدورة عددا من الموضوعات المختلفة المتصلة بالأمن القومى من أبرزها (تطور مفهوم الحرب وحروب الجيل الرابع ومشروعات تقسيم منطقة الشرق الأوسط - حرب اللا عنف وصناعة الدولة الفاشلة، وآليات وأدوات هدم الدول من الداخل - "الإرهاب والشائعات والحروب النفسية" تخريب الاقتصاد والتدخلات الخارجية والتمويل الأجنبى للأنشطة الهدامة- استخدام مواقع التواصل الاجتماعى لتزييف الوعى وإثارة الرأى العام -الإعلام الموجه ودوره فى إسقاط الدول من الداخل- جهود الدولة المصرية فى كافة المجالات لمواجهة تلك المخططات).

كما يُعد تنظيم هذه الورشة استمرارا للدور الرائد الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى مجال تنظيم المبادرات التوعوية الهادفة لإحباط تلك المخططات.

أكاديمية الشرطة مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية مركز بحوث الشرطة ورشة العمل الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء مخططات إسقاط الدول

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