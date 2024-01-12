الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

الإفراط فى تناول الموالح والمخللات.. 10 عادات خاطئة تدمر الكلى

الكلى 
الكلى 

هناك بعض العادات التي تعمل على  تدمير الكلى ويغفل الكثير عنها، وللكلى فوائد كثيرة منها إخراج السموم في الماء الناتجة عن عملية الهضم، فضلا عن تنظيم كمية الماء والأملاح في الجسم، والمساعدة في تنظيم ضغط الدم.

ووفقًا لموقع "verywellhealth"، فإن تنظيف الكلى من السموم من الأمور الضرورية للحماية من فرص الإصابة بأمراض الكلى، بما في ذلك الفشل الكلوي، لذلك نرصد لكم في هذا التقرير أبرز أعراض مرض الكلى، والعادات السيئة التي تدمر الكلى.

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ما هى العادات السيئة التى تدمر الكلى؟

1- عدم شرب كميات كافية من الماء، إذ يتعين شرب ما لا يقل عن 2 لتر يوميا، وترتفع في الصيف إلى 3 لترات.

2- الإفراط في تناول الموالح والمخللات.
3- الإكثار من تناول السكريات.
4- ارتفاع ضغط الدم ومستويات السكر وعدم السيطرة عليهما.
5- الإفراط في تناول مسكنات الآلام.
6- الإفراط في تناول المشروبات الكحولية.
7- عدم ممارسة الرياضة، ما يقود بداية إلى زيادة الوزن.
8- الإرهاق الناجم عن عدم النوم لفترات كافية.
9- التدخين.
10- حبس البول والامتناع عن التبول لفترات طويلة رغم الحاجة لذلك.

 أعراض مرض الكلى 

وتتنوع أعراض مرض الكلى وتختلف باختلاف مرحلة المرض ومدى تطوره، وقد تشمل: الشعور الدائم بالغثيان- التقيؤ في بعض الأحيان- فقدان الشهية والتعب والضعف العام- اضطرابات النوم- التردد كثيرا على المرحاض للتبول- تورم الكاحلين أو القدمين- ارتفاع ضغط الدم- الشعور بألم في الصدر نتيجة تراكم السوائل وبالتالي يشعر المريض بضيق التنفس.

مشروبات تساعدك على تنظيف الكلى

1- "الأناناس"، حيث يحتوي على كميات كبيرة من البوتاسيوم، وبالتالي فإن تناوله بانتظام جيد للأشخاص الذين يعانون من مشاكل الكلى، وأيضًا يحتوي هذا العصير على كمية كبيرة من الألياف وفيتامين ج والمنجنيز.

2- "عصير التوت" الذي يحتوي على عدد كبير من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم، مما يجعله رائعا في السيطرة على السموم والتخلص منها.

3- "عصير الليمون" الذي يحتوي على حمض الستريك الذي يمنع تكوين الحصوات على الكلى، وكذلك يمنع نمو بلورات الكالسيوم، لذلك يجب الحرص على تناوله سواء بالماء البارد أو الدافئ.

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