المتطلبات الأساسية لعملية زرع الكلى ومن يمكنه التبرع وكل ما تحتاج إلى معرفته

الكلى هي أعضاء على شكل حبة الفول وتشكل جزءًا أساسيًا من الجهاز البولي لأنها تساعد الجسم على تمرير الفضلات على شكل بول بينما تقوم أيضًا بتصفية الدم قبل إعادته إلى القلب، إلى جانب ذلك، فإنها تؤدي أيضًا مجموعة واسعة من الوظائف الحيوية مثل الحفاظ على توازن السوائل في الجسم، وتنظيم وتصفية المعادن من الدم، وفصل النفايات عن الطعام والأدوية والمواد السامة، وصنع الهرمونات التي تساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء، تعزيز كثافة العظام الجيدة وتنظيم ضغط الدم.

وفقًا لموقع “health” كشف الدكتور أتول إنجيل، مدير أمراض الكلى واستشاري زراعة الأعضاء، أنه "نتيجة لهذه الأدوار الحاسمة، تميل الكلى إلى التفاعل مع مجموعة واسعة من السموم التي يمكن أن تخلق الكثير من المضاعفات الصحية للجهاز، بما في ذلك أمراض الكلى المزمنة، والفشل الكلوي، وحصى الكلى، والتهاب الكلية الحاد، والتهابات المسالك البولية، وأكياس الكلى على سبيل المثال لا الحصر.

ما هي عملية زرع الكلى؟

أجاب الدكتور أتول إنجيل: "في المرضى الذين لا تعمل كليتهم بشكل صحيح، ستكون هناك حاجة إلى علاج غسيل الكلى حتى لا تتراكم السموم في الجسم. هذا هو العلاج حيث يتم تصفية السموم ميكانيكيا من مجرى الدم، قد يكون بعض المرضى الذين فشلت كليتهم مؤهلين لعملية زرع الكلى، في هذا الإجراء، يتم استبدال إحدى الكليتين أو كلتيهما بكلية متبرع بها من شخص حي أو متوفى. ومع ذلك، فإن زراعة الكلى ليست الخيار الصحيح للجميع، قد لا يتم قبول الأشخاص الذين يعانون من التهابات نشطة وأولئك الذين يعانون من زيادة الوزن الشديدة كمرشحين لعملية زرع الأعضاء.

من يتبرع بالكلى؟

المتبرعون الأحياء: بما أن جسم الإنسان يمكن أن يعمل بشكل صحي بكلية واحدة فقط تعمل بشكل جيد، فقد يختار أحد أفراد الأسرة التبرع بواحدة منها إلى أحد أقربائه، إذا كان دم وأنسجة أحد أفراد العائلة متطابقة مع دم وأنسجة متلقي الكلى، فيمكنهم تحديد موعد للتبرع المخطط له، تعتبر الكلى من أحد أفراد الأسرة مثالية لأنها تقلل من خطر الرفض وتسمح بإجراء عملية جراحية فورية.

المتبرعون المتوفون: ويطلق عليهم أيضًا متبرعو الجثث؛ هؤلاء هم الأشخاص الذين لقوا حتفهم، عادة نتيجة لحادث وليس بسبب مرض، التبرع بأعضاء الجثة يعني التبرع بالأعضاء بعد الوفاة الدماغية بشهادة فريق خاص من المستشفى. وفي هذه الحالة إما أن يكون المتبرع قبل وفاته أو عائلته قد اختار التبرع بأعضائه وأنسجته.

ما هي المتطلبات الأساسية لعملية زرع الكلى؟

وقال الدكتور أتول إنجيل: "بمجرد تحديد متبرع محتمل، يجب أن يخضع مريض الزرع لاختبار للتأكد من أن الأجسام المضادة لن تهاجم كلية المتبرع. يتم إجراء هذا الاختبار عن طريق خلط كمية صغيرة من دم المريض مع المتبرع المحدد، لا يمكن إجراء عملية الزرع إذا كان دم المريض يشكل أجسامًا مضادة استجابةً لدم المتبرع، ومع ذلك، إذا لم يُظهر الدم أي تفاعل مضاد للأجسام المضادة، فيمكن للجراح إجراء عملية الزرع، إذا كانت عملية الزرع من متبرع حي، فيمكن للجراح جدولة الجراحة مسبقًا. ومع ذلك، إذا كان المتبرع متوفى وكان متطابقًا بشكل وثيق من حيث نوع الأنسجة، فسيحتاج المريض إلى أن يكون متاحًا لإجراء الجراحة لحظة تحديد المتبرع.

كيف تتم عملية زرع الكلى؟

وأوضح الدكتور أتول إنجيل، "أثناء عملية زرع الكلى، سيقوم طبيب الكلى بأخذ الكلية المتبرع بها ووضعها في جسم المريض، في حالة زراعة الكلى، يمكنك طلب التبرع من أحد أفراد الأسرة المقربين، حيث يمكن للناس أن يعيشوا حياة صحية بكلية واحدة عاملة فقط، وبعد عملية الزرع، يُطلب من المريض الذي خضع لعملية الزرع تناول أدوية مثبطة للمناعة حتى لا يهاجم جهاز المناعة لديه العضو الجديد.

من يمكنه أن يكون متبرعًا محتملًا بالأعضاء؟

للتأهل كمتبرع حي فيما يتعلق بالتبرع بكلية لأحد أفراد الأسرة المقربين، أكد الدكتور أتول إنجيل على أنه من الضروري استيفاء المعايير التالية: