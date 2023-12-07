حصوات على الكلى وزيادة الوزن.. مخاطر الإفراط في تناول الموالح خلال الشتاء

الكثير منّا يفرط في تناول الموالح خلال فصل الشتاء ولا يعلم معظمنا كيفية التخلص من تلك المشكلة، حيث يتناول معظمنا البرتقال واليوسفي بكميات كبيرة خلال فصل الشتاء دون وعي كافٍ بمخاطر ذلك على الصحة العامة للجسم، ونستعرض في السطور التالية التفاصيل الكاملة لمشكلة تناول الموالح بكميات كبيرة.

فبحسب ما ذكر في موقع "هيلث"، فإن تناول الموالح بكميات كبيرة يتسبب في الإصابة بتراكم الحصوات على الكلى وهو ما يعرضك لمشكلات صحية عديدة وقد يحتاج تفتيت تلك الحصوات إلى الكثير من العقاقير الطبية، أو الذهاب إلى إجراء عملية جراحية في كثير من الأحيان، إلى جانب ذلك يتسبب تناول الموالح في التعرص لمشكلة اختلال ضغط الدم وهو ما يعرضك للكثير من المكشلات الصحية على رأسها مشكلة في القلب.

وكما ذكر الموقع، فإن الإفراط في تناول الموالح يتسبب في التعرض للإصابة بزيادة الوزن وذلك نتيجة لأن تناول الموالح يتسبب في تخزين الماء في الجسم وبالتالي التعرض لزيادة الوزن دون الشعور بذلك فيشعر الشخص بانتفاخ في جسده نتيجة لتخزين الماء في الجسم، كما يتسبب الإفراط فى تناول الموالح فى اضطرابات المعدة والغصابة بمشكلات عديدة في لهضم لذا لا يفضل تناول الموالح بكميات كبيرة والتقليل منها قدر المستطاع.

كما يتسبب تناول الموالح في التعرض لإضطرابات في النوم فيتسبب في الشعور بالأرق والتوتر، كما يعرضك زياد الموالح عن المعتاد إلى التعرض لمشكلات في البشرة والتسبب في الجفاف فى البشرة، لذا لا يفضل تناول الموالح بكميات كبيرة ومحاولة الإقلاع عنها وعند تناول الفاكهة التي تحتوي على الموالح فيجب عدم الإفراط فيها عن القدر المسموح به وهو ثمرة يوميًا.