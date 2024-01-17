أخبار حالة الطقس اليوم الأربعاء 17-1- 2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر

أخبار حالة الطقس اليوم الأربعاء 17-1- 2024| درجات الحرارة في محافظات مصر من أكثر المعلومات بحثًا عبر محرك البحث جوجل إذ تهتم شريحة كبيرة من المصريين معرفة تفاصيل الحالة الجوية في العاصمة وباقي المحافظات لا سيما في فصل الشتاء تحسبًا للسفر والقيادة وكذلك خروج الطلاب للمدراس لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول ومعرفة إما إذا كان هناك فرص لسقوط أمطار وشبورة مائية أم لا.

أخبار حالة الطقس اليوم الأربعاء 17-1- 2024| درجات الحرارة في محافظات مصر

ستكون حالة الطقس اليوم الأربعاء 17-1- 2024| درجات الحرارة في محافظات مصر معتدلة مع ارتفاع طفيف و تدريجي في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجة مئوية، حسب إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

من المتوقع أن تكون حالة الطقس اليوم مائلًا للدفء نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ودافئًا في جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع برودة شديدة ليلًا وفي الصباح الباكر في معظم المناطق، مع تشكل الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

حالة الشبورة المائية اليوم الأربعاء 17-1-2024

وحذرت الأرصاد الجوية من تشكل الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية في المناطق المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأظهرت خرائط الطقس سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم في الإسكندرية

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس في الإسكندرية متغيرة على مدار اليوم حيث تكون البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة في محافظات مصر اليوم الأربعاء 17-1-2024

فيما يلي درجات الحرارة الكبرى والصغرى على على بعض مدن ومحافظات مصر:

القاهرة 20 11

دمنهور 19 11

المنصورة 19 11

الزقازيق 20 10

شبين الكوم 20 11

طنطا 20 11

دمياط 19 12

بورسعيد 20 10

الإسماعيلية 21 09

السويس 20 11

العريش 20 08

رفح 19 07

رأس سدر 21 10

نخل 18 02

كاترين 14 01

الطور 21 11

طابا 18 10

شرم الشيخ 23 15

الإسكندرية 20 10

العلمين الجديدة 20 10

مطروح 19 10

السلوم 19 09

سيوة 18 04

رأس غارب 20 13

الغردقة 23 14

سفاجا 22 13

مرسى علم 23 14

الفيوم 20 10

قنا 22 08

الأقصر 23 09

أسوان 23 10

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