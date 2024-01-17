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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أخبار حالة الطقس اليوم الأربعاء 17-1- 2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر

حالة الطقس
حالة الطقس

أخبار حالة الطقس اليوم الأربعاء 17-1- 2024| درجات الحرارة في محافظات مصر من أكثر المعلومات بحثًا عبر محرك البحث جوجل إذ تهتم شريحة كبيرة من المصريين معرفة تفاصيل الحالة الجوية في العاصمة وباقي المحافظات لا سيما في فصل الشتاء تحسبًا للسفر والقيادة وكذلك خروج الطلاب للمدراس لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول ومعرفة إما إذا كان هناك فرص لسقوط أمطار وشبورة مائية أم لا.

 

أخبار حالة الطقس اليوم الأربعاء 17-1- 2024| درجات الحرارة في محافظات مصر 

 

ستكون حالة الطقس اليوم الأربعاء 17-1- 2024| درجات الحرارة في محافظات مصر معتدلة مع ارتفاع طفيف و تدريجي في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجة مئوية، حسب إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 16-1-2024 فى مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقى المحافظات

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حالة الطقس اليوم في القاهرة والإسكندرية.. وما تحذيرات هيئة الأرصاد؟

حالة الطقس اليوم في القاهرة

من المتوقع أن تكون حالة الطقس اليوم مائلًا للدفء نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ودافئًا في جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع برودة شديدة ليلًا وفي الصباح الباكر في معظم المناطق، مع تشكل الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

 

حالة الشبورة المائية اليوم الأربعاء 17-1-2024 

وحذرت الأرصاد الجوية من تشكل الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية في المناطق المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

 

وأظهرت خرائط الطقس سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

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حالة الطقس اليوم في القاهرة والإسكندرية.. وما تحذيرات هيئة الأرصاد؟

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أجواء شتوية.. "الأرصاد": انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة والعظمى 18

حالة الطقس اليوم في الإسكندرية

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس في الإسكندرية متغيرة على مدار اليوم حيث تكون البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

 

درجات الحرارة في محافظات مصر اليوم الأربعاء 17-1-2024 

فيما يلي درجات الحرارة الكبرى والصغرى على على بعض مدن ومحافظات مصر: 

القاهرة 20 11

دمنهور 19 11

المنصورة 19 11

الزقازيق 20 10

شبين الكوم 20 11

طنطا 20 11

دمياط 19 12

بورسعيد 20 10 

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 16-1-2024 فى مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقى المحافظات

الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

الإسماعيلية 21 09

السويس 20 11

العريش 20 08

رفح 19 07

رأس سدر 21 10

نخل 18 02

كاترين 14 01

الطور 21 11

طابا 18 10

شرم الشيخ 23 15

الإسكندرية 20 10

العلمين الجديدة 20 10

مطروح 19 10

السلوم 19 09

سيوة 18 04

رأس غارب 20 13

الغردقة 23 14

سفاجا 22 13

مرسى علم 23 14

الفيوم 20 10

قنا 22 08

الأقصر 23 09

أسوان 23 10

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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 16-1-2024 فى مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقى المحافظات

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