الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حالة الطقس اليوم في القاهرة والإسكندرية.. وما تحذيرات هيئة الأرصاد؟

جريدة الدستور

يتساءل عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث "جوجل" عن أخبار الطقس فالكثير من المواطنين يتساءلوا عن أخبار الطقس؛ من أجل معرفة تفاصيل الطقس قبل النزول من المنزل، خاصة أن هناك الكثير من الحديث عن أخبار الطقس.

ونسلّط الضوء في السطور التالية عن أخبار الطقس وما هو طقس اليوم، ليتمكن المواطن من معرفة تفاصيل الطقس قبل الخروج من المنزل واتخاذ الاجراءات اللازمة.

ما هى حالة الطقس اليوم؟

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في مصر عن الطقس اليوم في مصر والظواهر الجوية المتوقعة، وتكون حالة الطقس لمدة أسبوع كامل بها شبورة مائية صباحا ويجب اتخاذ التدابير اللازمة، لعدم التعرض لاى مشكلة خلال التوجه بالسيارة لأى مكان، لذا يجب الحرص على اتخاذ التادبير الكاملة خاصة مع إعلان هيئة الأرصاد أن الأسبوع بالكامل سيكون هناك شبورة تغطي الشوارع خاصة فى الطرق السريعة.

كما أكدت هيئة الأرصاد أن  الشبورة المائية تكون خلال فترة الصباح وهو ما تسبب حجب الرؤية مما يتطلب منا لسائق القيام ببعض الامرو الإحترازية خلال السواقة والتى يأتى على راسها القيادة بسرعة منخفضة إلي جانب ذلك القيام بالسواقة بحرص مع تشغيل الانتظار للتأكد من قيام من خلفه برؤية سيارته وعدم التسبب في حادث سير.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 16-1-2024 فى مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقى المحافظات

الطقس في مصر.. "الأرصاد" تكشف ما يحدث هذا الأسبوع على كافة البلاد

أما عن حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تنشط الرياح على مناطق في غرب البلاد ستكون مثيرة للرمال والأتربة وذلك على فترات متقطعة.

ولفتتِ الأرصاد الجوية في مصر إلى أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة، وارتفاع الموج يكون من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية تكون جنوبية غربية.

أضافت الأرصاد الجوية حالة البحر الأحمر، ومن المفترض أن ستكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يكون من متر 1.75 متر، والرياح السطحية تكون شمالية غربية.

 درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

القاهرة العظمى 18، الصغرى 11

العاصمة الإدارية العظمى 19، الصغرى 10

الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11

العلمين الجديدة العظمى 18، والصغرى 10

مطروح العظمى 19، الصغرى 9

شرم الشيخ العظمى 24 الصغرى 15

الغردقة العظمى 23،  الصغرى 14

أسيوط العظمى 18، الصغرى 5

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