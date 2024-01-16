الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 16-1-2024 فى مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقى المحافظات

حالة الطقس
حالة الطقس

يشغل أذهان المواطنين معرفة حالة الطقس اليوم الثلاثاء 16-1-2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات عبر جوجل، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، توقعاتها لـ حالة الطقس اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024، مشيرة إلى اختفاء الأمطار وسيطرة الشبورة المائية على جميع الطرق، وذلك بالإضافة إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 16-1-2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات

حالة الطقس اليوم في مصر

وتوقعت الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء طقس يكون مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى وفي الوجه البحري وشمال الصعيد، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

بينما سيسود طقس اليوم ليلًا، وسط أجواء شديدة البرودة على أغلب الأنحاء، كما سيتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

ما هي حالة الطقس اليوم؟

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية في مصر عن الطقس اليوم في مصر والظواهر الجوية المتوقعة، وتكون كالآتي:

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع 

تتكون الشبورة المائية صباحا في بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من كافة المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وفي وسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تنشط الرياح على مناطق في غرب البلاد ستكون مثيرة للرمال والأتربة وذلك على فترات متقطعة.

لفتتِ الأرصاد الجوية في مصر إلى أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة، وارتفاع الموج يكون من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية تكون جنوبية غربية.

وأضافت الأرصاد الجوية حالة البحر الأحمر، ومن المفترض أن ستكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يكون من متر 1.75 متر، والرياح السطحية تكون شمالية غربية.

الطقس في مصر.. "الأرصاد" تكشف ما يحدث هذا الأسبوع على كافة البلاد

الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024

  • درجة الحرارة في القاهرة العظمى 18، الصغرى 18.
  • درجة الحرارة في العاصمة الإدارية العظمى 19، الصغرى 10.
  • درجة الحرارة في المنصورة العظمى 19، الصغرى 11.
  • درجة الحرارة في الإسكندرية العظمى 19، الصغرى 11.
  • درجة الحرارة في العلمين الجديدة العظمى 18، الصغرى 10.
  • درجة الحرارة في مطروح العظمى 19، الصغرى 09.
  • درجة الحرارة في سوهاج العظمى 20، الصغرى 07.
  • درجة الحرارة في قنا العظمى 22، الصغرى 07.
  • درجة الحرارة في الأقصر العظمى 22، الصغرى 08.
  • درجة الحرارة في أسوان العظمى 23، الصغرى 09.
  • درجة الحرارة في الوادي الجديد العظمى 21، الصغرى 06.
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