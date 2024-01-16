ارتفاع بنسبة 4:2 درجة مئوية.. ماذا قالت "الأرصاد" عن طقس الغد؟ (صور)

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس، غدًا الأربعاء، على أنحاء الجمهورية، مؤكدة ارتفاع طفيف وتدريجى في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم (تتراوح من 4:20) درجة مئوية.

وقالت الأرصاد الجوية، إنَّ البلاد تشهد، غدًا الأربعاء، طقسا مائلا للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

شبورة مائية صباحا

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية الودية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

ونوّهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنها تتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية بنسبة حدوث 30% تقريبًا على فترات متقطعة.

ولفتت الأرصاد في بيانها بشأن التغيرات الجوية المتوقعة، إلى أنه اعتبارًا من يوم الأربعاء 17 يناير، ستشهد حالة الطقس ارتفاعًا طفيفًا وتدريجيًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2: 4 درجات مئوية؛ ليسود طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلا.

نصائح الأرصاد للمواطنين

فيما نصحت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين خلال فترة تقلبات حالة الطقس، بارتداء الكمامات الطبية عند الخروج من المنزل، خاصة خلال الأيام المُقبلة نتيجة وجود الأتربة والرمال.

وحذرت قائدي المركبات بالهدوء التام على أغلب الطرق بسبب انخفاض الرؤية الأفقية مع الأتربة والرمال المثارة، خاصة في الأماكن المكشوفة، في الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية، إلى جانب ارتداء المواطنين الملابس الشتوية خلال فترات الليل المتأخرة وحتى الصباح الباكر.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأربعاء على كافة الأنحاء

ويرصد «الدستور» خلال السطور التالية توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الأربعاء، 17 يناير 2024 في محافظات مصر، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي جاءت كالتالي: