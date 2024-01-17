الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة وتحسن الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، لافتة أن طقس اليوم سيشهد ارتفاعا طفيفا وتدريجيا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، اليوم الأربعاء، إن هناك شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية الودية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، ومدن القناة ووسط سيناء.

وكشف عضو هيئة الأرصاد، أن هو من المتوقع أيضا سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية بنسبة حدوث (30% تقريبًا على فترات متقطعة)، وحالة البحرين البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج (1.5: 2 متر)، والبحر الأحمر: معتدل ارتفاع الموج (2:1.5 متر).



درجات الحرارة اليوم الأربعاء

القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11

الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 10

مطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10

سوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 07

قنا العظمى 22 درجة والصغرى 08

أسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10.