الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المصرية للمطارات: توقيع عقد تشغيل مطاعم مطار الغردقة الدولى بالشراكة SSP العالمية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

قامت الشركة المصرية للمطارات اليوم بتوقيع عقد ترخيص وإدارة وتشغيل مطاعم وكافيتريات مبنى الركاب (1) بمطار الغردقة الدولى مع شركة SSP Egypt العالمية، وذلك عن طريق مزايدة عامة علنية فى جو من الشفافية والكفاءة التنافسية حيث إن شركة SSP Egypt التابعة لمجموعة شركات SSP العالمية.

القابضة للمطارات: استثمارات ضخمة لمواكبة توقعات بارتفاع حركة السفر خلال 2024

txt

مصادر: المطارات المصرية ليست للبيع.. واقتراح رئيس الوزراء هدفه التطوير والاستثمار

 

استثماراتها تصل  3 مليارات جنيه إسترلينى

أحد أكبر وأهم الشركات العالمية فى مجال تقديم الأغذية والمشروبات والتى يصل حجم إستثماراتها إلى 3 مليارات جنيه إسترلينى، والتى تشمل أكثر من 550 علامة تجارية بأكثر من 2700 موقع بـ600 مطار ومحطة قطار فى 37 دولة حول العالم ببعض الدول الأوروبية والآسيوية وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط.
 
تأتي أهمية التعاقد المشار إليه إلي كونه الأعلى قيمة كمثيلة من التعاقدات التى أبرمتها الشركة المصرية للمطارات بالإضافة إلي أنه تم الإتفاق مع شركة SSP Egypt بإدخال العديد من العلامات التجارية العالمية والمحلية الجديدة، والتى ستعمل لأول مرة بأحد المطارات التابعة للشركة المصرية للمطارات، وهى بالإضافة إلى استمرار العمل بالعلامات التجارية العالمية المتواجدة بالمطارات بالفعل.

من جانبه هنأ الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات جورج انطونيو  مدير شركة SSP لإقليم شرق اوروبا والشرق الأوسط بتوقيع العقد وتمنى مزيدا من التعاون مع الشركة رئاسته في المطارات التي سيتم افتتاحها قريبا، كما هنأ العاملين بالشركة ومطار الغردقة الدولي بهذا العقد ووجه لهم جزيل الشكر على مجهوداتهم خلال فترة المفاوضات.

ويعد توقيع مثل هذا التعاون المثمر مع شركة SSP العالمية نجاحًا كبيرا لوزارة الطيران المدنى المصرية فى كسب ثقة المستثمر الأجنبى، وزيادة حصيلة العملات الأجنبية فى ظل توجيهات الدولة المصرية والقيادة السياسية.

E29CA97D-1005-491A-8A66-C53C126CE83F
E29CA97D-1005-491A-8A66-C53C126CE83F
292D077D-AC6E-41FD-8F05-82D0831FD118
292D077D-AC6E-41FD-8F05-82D0831FD118
4B836F9E-EBB6-4658-85DD-EAB6F2D2F3A5
4B836F9E-EBB6-4658-85DD-EAB6F2D2F3A5
3595D797-6429-48B9-8341-442457FCA97C
3595D797-6429-48B9-8341-442457FCA97C
96444C12-245F-496C-A261-E502C1AA586D
96444C12-245F-496C-A261-E502C1AA586D
F6933E4E-10D9-40C5-9AEB-2AEF01F5D489
F6933E4E-10D9-40C5-9AEB-2AEF01F5D489
FE8DDF41-CCC2-43DB-BCD3-D9AC2F00E1DF
FE8DDF41-CCC2-43DB-BCD3-D9AC2F00E1DF
5D507786-D4ED-4B04-955D-E765F4042556
5D507786-D4ED-4B04-955D-E765F4042556
المطارات المصرية للمطارات الطيار أحمد منصور مطار الغردقة الدولي الدول الأوروبية

مواد متعلقة

مصادر: المطارات المصرية ليست للبيع.. واقتراح رئيس الوزراء هدفه التطوير والاستثمار

تعرف بالتفاصيل على درجات الحرارة المتوقعة غدًا بمصر والعالم العربى

غدًا.. ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد

الأرصاد تكشف تفاصيل خريطة الأمطار حتى الأربعاء

الأرصاد: غدًا طقس مائل للبرودة نهارًا والعظمى القاهرة 18

الأرصاد : شبورة مائية حتى نهاية الأسبوع

الأرصاد: أجواء شديدة البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء

الأقصر: 45 رحلة بالون طائر تقل 1100 سائح من مختلف الجنسيات

الأكثر قراءة

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

الفريق أسامة ربيع: الملاحة فى قناة السويس لم تتأثر بأحداث باب المندب

ماذا قال الفنان أحمد العوضي بعد انفصاله عن ياسمين عبد العزيز؟

سعر الذهب BTC اليوم الثلاثاء وسعر الجنيه الذهب في مصر 2024

إخلاء سبيل أكبر تُجار النقد الأجنبى بالسوق السوداء فى الشروق على ذمة التحقيقات

القصة الكاملة لمحاولة "إماراتي" تهريب المخدرات لمصر عبر حلايب وشلاتين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

لواء. محسن الفحام

عقيدة الأمن المصرى

محمد عبدالعزيز

لأنها دولة

حسين دعسة

أجندة سياسية وإنسانية تجمع مواقف الأردن واليونان

عبدالوهاب داود

بهجة الشعر.. زينة افتتاح معرض الكتاب هذا العام

وائل لطفي

عن الصحافة المصرية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

ما هى أوراق إسرائيل للضغط على حزب الله فى مفاوضات ترسيم الحدود؟

تخوفات من الانهيار الكامل.. حرب إسرائيل الفاشلة فى غزة تهدد اقتصادها

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)