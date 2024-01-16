المصرية للمطارات: توقيع عقد تشغيل مطاعم مطار الغردقة الدولى بالشراكة SSP العالمية
قامت الشركة المصرية للمطارات اليوم بتوقيع عقد ترخيص وإدارة وتشغيل مطاعم وكافيتريات مبنى الركاب (1) بمطار الغردقة الدولى مع شركة SSP Egypt العالمية، وذلك عن طريق مزايدة عامة علنية فى جو من الشفافية والكفاءة التنافسية حيث إن شركة SSP Egypt التابعة لمجموعة شركات SSP العالمية.
استثماراتها تصل 3 مليارات جنيه إسترلينى
أحد أكبر وأهم الشركات العالمية فى مجال تقديم الأغذية والمشروبات والتى يصل حجم إستثماراتها إلى 3 مليارات جنيه إسترلينى، والتى تشمل أكثر من 550 علامة تجارية بأكثر من 2700 موقع بـ600 مطار ومحطة قطار فى 37 دولة حول العالم ببعض الدول الأوروبية والآسيوية وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط.
تأتي أهمية التعاقد المشار إليه إلي كونه الأعلى قيمة كمثيلة من التعاقدات التى أبرمتها الشركة المصرية للمطارات بالإضافة إلي أنه تم الإتفاق مع شركة SSP Egypt بإدخال العديد من العلامات التجارية العالمية والمحلية الجديدة، والتى ستعمل لأول مرة بأحد المطارات التابعة للشركة المصرية للمطارات، وهى بالإضافة إلى استمرار العمل بالعلامات التجارية العالمية المتواجدة بالمطارات بالفعل.
من جانبه هنأ الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات جورج انطونيو مدير شركة SSP لإقليم شرق اوروبا والشرق الأوسط بتوقيع العقد وتمنى مزيدا من التعاون مع الشركة رئاسته في المطارات التي سيتم افتتاحها قريبا، كما هنأ العاملين بالشركة ومطار الغردقة الدولي بهذا العقد ووجه لهم جزيل الشكر على مجهوداتهم خلال فترة المفاوضات.
ويعد توقيع مثل هذا التعاون المثمر مع شركة SSP العالمية نجاحًا كبيرا لوزارة الطيران المدنى المصرية فى كسب ثقة المستثمر الأجنبى، وزيادة حصيلة العملات الأجنبية فى ظل توجيهات الدولة المصرية والقيادة السياسية.