القابضة للمطارات: تعلن رسميًا الفائزين قرعة الحج

شهد المهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ‏إجراء قرعة الحج لعام 1445هـ، للإعلان عن فائز من بين العاملين بالشركة القابضة ‏للمطارات وشركة تكنولوجيا معلومات الطيران

وقالت القابضة للمطارات إن عدد من تقدموا للحج هذا العام 23 مرشحًا ممن تنطبق عليهم ‏الشروط، وأسفرت القرعة عن فوز كل من نانسي محمد رجائي (فائز أساسي)، وخالد ‏شحاته عبدالبديع (فائز احتياطي).‏

هنأ المهندس محمد سعيد محروس، رئيس القابضة للمطارات الفائزين بالقرعة، وتمنى لمن لم يحالفهم التوفيق ‏هذا العام بأن يرزقهم الله حج بيته الحرام في المرات القادمة.‏





المطارات تتخطي سنوات جائحة كورونا العجاف

يشار إلي أن الحركة الجوية العالمية شهدت في عام 2023 انفراجة كبيرة لصالح شركات الطيران والمطارات، والعودة ‏لجني الأرباح بعد تخطى سنوات جائحة كورونا العجاف، وهو الأمر الذي ساعد من جديد على ضخ دماء الاستثمار ‏في البنية التحتية لهذه الصناعة على مستوى المطارات وشركات الطيران من أجل مواكبة الطلب الكبير المتوقع ‏على حركة السفر في الأعوام المقبلة، والذي يقدره الاتحاد الدولي للنقل الجوي الأياتا بنحو 4.7 مليار مسافر عبر ‏المطارات وشركات الطيران حول العالم في عام 2024، متخطيًا بذلك رقم ما قبل جائحة كورونا في عام 2019 ‏والذي كان قد وصل إلى 4.5 مليار مسافر. وفي ظل ما تمثله الأعوام المقبلة من فرص كبيرة لنمو الحركة الجوية ‏بالمطارات.

حرصت الدولة المصرية ممثلة في وزارة الطيران المدني– وتحت مظلة الشركة القابضة للمطارات ‏والملاحة الجوية- على إسراع الخطى نحورفع كفاءة البنية التحتية بالمطارات، وذلك بالتحرك في عدة مسارات ‏تتضمن زيادة الطاقة الاستيعابية وتطوير المرافق وتحديث أنظمة التشغيل، من أجل تحسين الخدمات المقدمة ‏للمسافرين وجذب شركات طيران جديدة، وبما يسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد، وتحقيق مستهدف ‏الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، حيث حقق مطار القاهرة الدولي وباقي المطارت المصرية ‏معدلات قياسية في أعداد الركاب والطائرات هذا العام 2023، وبلغ عدد الركاب 47 مليون راكب، على متن 365 ‏ألف رجلة جوية عبر المطارت المصرية. ولقد باتت قضية التغيرات المناخية تمثل تحديًا كبيرًا وهاجسًا يؤرق نشطاء ‏البيئة حول العالم.