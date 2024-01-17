الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

القابضة للمطارات: تعلن رسميًا الفائزين قرعة الحج

الحج
الحج

شهد المهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ‏إجراء قرعة الحج لعام 1445هـ، للإعلان عن فائز من بين العاملين بالشركة القابضة ‏للمطارات وشركة تكنولوجيا معلومات الطيران 

وقالت القابضة للمطارات إن عدد من تقدموا للحج هذا العام  23 مرشحًا ممن تنطبق عليهم ‏الشروط، وأسفرت القرعة عن فوز كل من نانسي محمد رجائي (فائز أساسي)، وخالد ‏شحاته عبدالبديع (فائز احتياطي).‏

هنأ المهندس محمد سعيد محروس، رئيس القابضة للمطارات الفائزين بالقرعة، وتمنى لمن لم يحالفهم التوفيق ‏هذا العام بأن يرزقهم الله حج بيته الحرام في المرات القادمة.‏


 

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رئيس الوزراء يؤكد الاستعانة بشركات القطاع الخاص لإدارة وتشغيل المطارات

 

المطارات تتخطي سنوات جائحة كورونا العجاف

يشار إلي أن الحركة الجوية العالمية شهدت في عام 2023 انفراجة كبيرة لصالح شركات الطيران والمطارات، والعودة ‏لجني الأرباح بعد تخطى سنوات جائحة كورونا العجاف، وهو الأمر الذي ساعد من جديد على ضخ دماء الاستثمار ‏في البنية التحتية لهذه الصناعة على مستوى المطارات وشركات الطيران من أجل مواكبة الطلب الكبير المتوقع ‏على حركة السفر في الأعوام المقبلة، والذي يقدره الاتحاد الدولي للنقل الجوي الأياتا بنحو 4.7 مليار مسافر عبر ‏المطارات وشركات الطيران حول العالم في عام 2024، متخطيًا بذلك رقم ما قبل جائحة كورونا في عام 2019 ‏والذي كان قد وصل إلى 4.5 مليار مسافر. وفي ظل ما تمثله الأعوام المقبلة من فرص كبيرة لنمو الحركة الجوية ‏بالمطارات.

حرصت الدولة المصرية ممثلة في وزارة الطيران المدني– وتحت مظلة الشركة القابضة للمطارات ‏والملاحة الجوية- على إسراع الخطى نحورفع كفاءة البنية التحتية بالمطارات، وذلك بالتحرك في عدة مسارات ‏تتضمن زيادة الطاقة الاستيعابية وتطوير المرافق وتحديث أنظمة التشغيل، من أجل تحسين الخدمات المقدمة ‏للمسافرين وجذب شركات طيران جديدة، وبما يسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد، وتحقيق مستهدف ‏الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، حيث حقق مطار القاهرة الدولي وباقي المطارت المصرية ‏معدلات قياسية في أعداد الركاب والطائرات هذا العام 2023، وبلغ عدد الركاب 47 مليون راكب، على متن 365 ‏ألف رجلة جوية عبر المطارت المصرية. ولقد باتت قضية التغيرات المناخية تمثل تحديًا كبيرًا وهاجسًا يؤرق نشطاء ‏البيئة حول العالم.

المطارات القابضة للمطارات القرعة محمد سعيد محروس رئيس القابضة للمطارات الطيران

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