"مسافرون" تطالب بتنشيط سياحة الفعاليات وبعثات طرق الأبواب

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، إن الأوضاع العالمية وأيضا بمنطقة الشرق الأوسط حاليا، تتطلب خطط وحلول غير تقليدية لجذب السياحة الى المقاصد المصرية المتنوعة.

وأكد عبداللطيف أن البلدان السياحية ودول الجوار يضعون تصورات وخطط بشتى الطرق لجذب مزيد من السياحة، ولا بد من وضع خطط واستراتيجيات سياحية تتبناها وزارات السياحة والشباب والرياضة والطيران والثقافة والخارجية ومجتمع الأعمال السياحي وشركات الطيران تعتمد على رؤية موحدة يتكاتف الجميع لتنفيذها.

واقترح عبد اللطيف في تصريحات له اليوم، شقين يجب العمل عليهما في وقت واحد وهما تنشيط سياحة الفعاليات وإعداد بعثات لطرق الأبواب لزيارة الدول المستهدف جذب سياحة منها لمصر، تضم هذه البعثات تمثيل رسمي من الحكومة وممثلين من المستثمرين السياحيين المصريين.

ونادى بضرورة ابتكار فعاليات سياحية تعتمد على تنظيم حفلات لمطربين أجانب مشهورين سواء من إيطاليا أو روسيا وغيرهما داخل أحد المدن السياحية سواء شرم الشيخ أو الغردقة أو الأقصر وأسوان وغيرها، على أن تتضمن هذه الرؤية عروض من شركات الطيران والفنادق لراغبي حضور هذه الحفلات.

وأضاف أنه يمكن أيضا تنظيم مسابقة ملكات جمال الوطن العربي على سبيل المثال أو أوروبا وتشرف عليها وزارة السياحة والجهات المعنية مع القطاع الخاص ويتم الترويج لها عالميا، وكذلك دعوة منظمي الرحلات وممثلي الشركات السياحية العالمية لزيارة مصر والتجول بمدنها السياحية والتعرف على الوضع السياحي المتميز في مصر وتأكيد لحالة الأمن والأمان بمصر والاستمتاع بالمعالم السياحية المصرية رغم الأحداث الواقعة في الشرق الأوسط.

أشار إلى العديد من الفعاليات التي يمكن استثمارها في جذب سياحة لمصر مثل دعوة شركات الإنتاج العالمية لتصوير أفلام ومسلسلات وبرامج داخل مصر بتسهيلات جاذبة ودعوة الأندية العالمية لكرة القدم لعمل معسكرات تدريبية في مصر، وتنظيم برامج سياحية لطلاب الجامعات من مختلف الجنسيات لقضاء أجازاتهم في مصر بأسعار مناسبة، وكذلك تنظيم سباقات تجديف والترويج للسياحة الاستشفائية والعلاجية وإقامة حفلات الزفاف العالمية بمصر لشخصيات عامة ودعوة الفنانين المشهورين عالميا لزيارة مصر والتقاط الصور لهم داخل المناطق السياحية.

تنشيط السياحة العربية والخليجية

أكد أن هذه الفعاليات على سبيل المثال ستشكل عنصر جذب مهم من خلال الترويج لها عالميا.

ودعا عاطف عبد اللطيف إلى تنشيط السياحة العربية والخليجية للإقامة بمصر خلال شهر رمضان الكريم في مصر والاستماع بالأجواء الرمضانية من خلال عروض مميزة، والاهتمام أيضا بسياحة الترانزيت والأسواق الحرة التي لا بد من تطويرها لأنها تمثل عنصر جذب مهم خاصة مع عرض المنتجات المصرية كنوع من التصدير لها وتوفير الماركات العالمية المختلفة داخل الأسواق الحرة.

وفيما يتعلق ببعثات طرق الأبواب، أوضح عبد اللطيف أنها تمثل عنصرا مهما لجذب السياحة وهي تعتمد عن قيام وزارة السياحية بوضع خطة تستهدف القيام بزيارات خلال العام 2024 لدول مستهدف جذب سياحة منها وتضم هذه البعثات وفود من شركات السياحة والطيران وأصحاب الفنادق برئاسة وزير السياحة، وعقد لقاءات مع الممثلين الحكوميين هناك ومنظمي الرحلات بهذه الدول وتقديم عروض لعقد شراكات وعروض ترويحية جاذبة بالتنسيق بين وزارة السياحة وممثلي المستثمرين من خلال تسليط الضوء على المدن السياحية المصرية وما تتميز به ويمكن أيضا الاتفاق على تنظيم مؤتمرات متنوعة داخل مصر.

وشدد عبد اللطيف على أننا مقبلون على بورصة ميلانو للسياحة الشهر المقبل، وبورصة برلين في مارس، ويجب أن نستعد للمشاركة بهما من الآن والتركيز في خططنا على سياحة الفعاليات.