الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"مسافرون للسياحة": العالم يبحث عن مقاصد مصر السياحية في بورصة لندن

الدكتور عاطف عبد
الدكتور عاطف عبد اللطيف

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، إن المقصد السياحي المصري من المقاصد السياحية العالمية التي عليها طلبا كبيرا لزيارتها حاليا.

وأضاف عبد اللطيف خلال مشاركته في بورصة لندن السياحية المقامة حاليا، أن جميع الجنسيات ترغب في زيارة مصر والاستمتاع بمعالمها السياحية ومدنها التاريخية والترفيهية أيضا.

وأشار إلى أنه رغم التوترات السياسية في المنطقة والحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، إلا أن الطلب مستمر على المقاصد السياحية المصرية، لكنه تباطؤ إلى حد ما خاصة في مدن جنوب سيناء مقارنة بما كنا نتوقعه في هذا التوقيت من العام، خاصة أن أشهر نوفمبر وديسمبر ويناير كانت الحجوزات أعلى من الطاقة الفندقية المتاحة، ولكن في ظل الأحداث في فلسطين وتوترات المنطقة تم تأجيل العديد من الرحلات السياحية التي كانت قادمة لمنطقة الشرق الأوسط ومصر.

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القاهرة الأكثر طلبا رغم التباطؤ غير المتوقع في هذا التوقيت

ونوه  إلى أنه ضمن الطلب على جميع المدن السياحية في بورصة لندن، كان هناك طلبا متزايدا على مدن القاهرة والأقصر وأسوان والغردقة ومرسى علم.

وأشاد بتصريحات وزير السياحة والآثار أحمد عيسى في بورصة لندن السياحية، والتي أعطت نوعا من الاطمئنان والرسائل الإيجابية لدعم خطة مصر في الوصول إلى 30 مليون سائح، وإبراز ما تقوم به حاليا من مجهودات لتحقيق هذا الهدف.

و أكد عبد اللطيف أهمية الاستمرار في نهج تغيير الفكر التقليدي وإعداد خطط وبرامج سياحية تناسب الأوضاع الحالية بالعالم، مشددا على ضرورة تصوير مزيد من الأفلام والبث المباشر عبر وسائل السوشيال ميديا ونقل صورة حية من داخل المناطق السياحية والآثرية المصرية للعالم كله، ودعوة ممثلين وفنانين عالميين لزيارة مصر وتصويرهم داخل المناطق السياحية وكذلك يوتيوبر ومشاهير من السوشيال ميديا العالميين لنقل الصورة من داخل مصر للعالم كله.

وشدد رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر على أهمية التكاتف والعمل بروح الفريق بين جميع المعنيين والمختصين وتغليب المصلحة العامة على مصالح كل جهة أو منظومة بشكل منفصل، ولا بد من التعاون بين القطاع الخاص ووزارة السياحة ومصر للطيران وإير كايرو في تقديم برامج سياحية مناسبة سواء في مواعيد رحلات الطيران التي تناسب احتياجات السياح القادمين وخطة أسعار مناسبة وطريقة سداد فيها نوع من المرونة وكذلك تقديم عروض ترويجية مشتركة بين الفنادق وشركات السياحة ومصر للطيران.

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