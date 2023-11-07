الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

للمحافظة على ارتفاع التدفقات.. كيف تدير "السياحة" خطة الموسم الشتوي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تعمل وزارة السياحة والآثار بقطاعيها العام والخاص على الحفاظ على نسب الإشغالات الحالية بالتزامن مع الحرب على غزة، حيث يواجة القطاع السياحي العديد من التحديات لتجاوز أي أثار متوقع أن تشهدها المنتجعات السياحية خلال موسم الشتاء الجاري خاصة بمدن سيناء نظرا لقربها من الأحداث.

 وقال أحمد عيسى، وزيرالسياحة والآثار، في تصريحات صحفية، إن المستجدات والتطورات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر لا سيما جراء الأحداث الجارية التي تشهدها المنطقة، تعتبر ضمن التحديات الجديدة التي تواجة قطاع السياحة، مشيرًا إلى الإجراءات التي تتخذها الوزارة جراء هذه الأحداث تضمن أمان السائح في المنتجعات المصرية.

كيف أثرت الحرب في غزة على السياحة في سيناء؟

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حزم تحفيزية وحملات ترويجة لتشجيع السياحة بأنواعها 

وأضاف الوزيران، أن هناك تعاونا مشتركا مع الجهات المعنية لاستمار إطلاق حزم تحفيزية جديدة لتشجيع الاستثمار السياحي في مصر ولاسيما في مجال الغرف الفندقية، بالإضافة إلى إطلاق الحملات الترويجية التي تتضمن بعض الأفلام الترويجية القصيرة (Testimonials) التي تم تصويرها مع عدد من السائحين من مختلف الجنسيات المتواجدين حاليًا بعدد من المقاصد السياحية المصرية والذين يتحدثون خلالها عن تجاربهم أثناء زيارتهم لهذه المقاصد، لافتًا إلى أن هذه الأفلام الترويجية تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وإرسالها لمنظمي الرحلات وشركات الطيران بما يساهم في الاستفادة منها في الترويج للمقصد السياحي المصري في الأسواق السياحية المستهدفة.خاصة في الوقت الحالي، بالإضافة للتعاون مع شركاء المهنة في الخارج من منظمي الرحلات وشركات الطيران وللترويج للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر في الأسواق السياحية المستهدفة خلال الفترة القادمة، والتي تتضمن حزم الحوافز التي تقدمها الوزارة وتتعاون فيها مع شركاء المهنة.        

مطالب بضروة التعاقد مع المشاهير              

وقال عادل المصري المستشار السياحي، الأسبق بباريس، إنه يجب أن يتم استثمار مشاركة وزارة السياحة في المعارض الدولية والتعاقد مع المشاهير مثل اللاعب محمد صلاح وإطلاق خلال حملات إعلانية خلال الفرة القادمة لإرسال صورة إيجابية عن مصر، كذلك لا بد من تكثيف النشرات الصحفية الإيجابية وليس من الاعتماد على الخطط الترويجية المعروفة أو التقليدية، فلا بد أن يكون هناك خطط ترويجية مرنة للتعامل مع الأسواق الأوروبية، بالإضافة لتكثيف الحملات على المواقع الإلكترونية من خلال الموقع الرسمي لوزارة السياحة والآثار خاصة في هذا الوقت، الذي يطلق عليه توقيت السياحة الإلكترونية، فهو أسرع وسيلة للترويج وترسيخ الصورة الذهنية عن مصر في ظل الحرب الحالية على فلسطين.
 

حرب غزة السياحة الموسم الشتوي التدفقات السياحية وزيرالسياحة

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