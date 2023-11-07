الطريق إلى غزة.. قوافل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لا تتوقف (فيديو)

لا زالت الجهود حاضرة من متطوعي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من أجل إغاثة أهالي قطاع غزة، عبر الشاحنات التي تحوي مواد غذائية وطبية وإغاثية لأهالي القطاع المُحاصر منذ بدء العدوان الإسرائيلي عليه في السابع من أكتوبر الماضي.

قبل فتح المعبر كانت قوافل المساعدات التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حاضرة بكل قوة أمام المعبر، في انتظار إشارة البدء لتدفق المساعدات إلى داخل القطاع، وهو ما حدث بالفعل بعد جهود مصرية كبيرة، واشتراط مصر أن تدخل المساعدات مقابل إخراج الأجانب من قطاع غزة.

شريان الحياة يتدفق إلى غزة

دخلت قافلة الشاحنات الإغاثية التي أعدها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى داخل القطاع، لكن شُريان الحياة ظل يتدفق بالخير إلى الشرق، حيث واصل متطوعو التحالف جهودهم لإرسال المزيد من القوافل الإغاثية.

المساعدات الطبية فى مقدمة الأولويات.. والقوافل لن تتوقف حتى تهدأ الأوضاع فى غزة

المتطوعون أكدوا أن المساعدات الطبية كانت في مقدمة الأولويات في القافلات الجديدة التي توجهت إلى معبر رفح لدخول غزة، إلى جانب المساعدات الأخرى من المواد الغذائية والإغاثية الأخرى، والتي تستهدف رفع المعاناة عن أهالينا في غزة، وأنها لن تكون لمرة أو اثنتين فقط، لكنها ستكون مستمرة حتى تهدأ الأوضاع في غزة.

جهود القيادة المصرية لمساندة الفلسطينيين ورفض تهجيرهم وتصفية القضية

وتأتي جهود التحالف الوطني في وقت تبذل فيه القيادة المصرية جهودًا كبيرة لوقف إطلاق النار في غزة، امتدادًا للموقف الرافض لتهجير الفلسطينيين إلى خارج أراضيهم، وهو الموقف الذي تبنته مصر منذ البداية، وأعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكثر من مناسبة، مؤكدًا أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية عن الطريق تهجير الفلسطينيين، كما أن ذلك لن يحدث أبدًا على حساب مصر.