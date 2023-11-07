الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الطريق إلى غزة.. قوافل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لا تتوقف (فيديو)

قوافل التحالف الوطني
قوافل التحالف الوطني

لا زالت الجهود حاضرة من متطوعي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من أجل إغاثة أهالي قطاع غزة، عبر الشاحنات التي تحوي مواد غذائية وطبية وإغاثية لأهالي القطاع المُحاصر منذ بدء العدوان الإسرائيلي عليه في السابع من أكتوبر الماضي.

قبل فتح المعبر كانت قوافل المساعدات التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حاضرة بكل قوة أمام المعبر، في انتظار إشارة البدء لتدفق المساعدات إلى داخل القطاع، وهو ما حدث بالفعل بعد جهود مصرية كبيرة، واشتراط مصر أن تدخل المساعدات مقابل إخراج الأجانب من قطاع غزة.

شريان الحياة يتدفق إلى غزة

دخلت قافلة الشاحنات الإغاثية التي أعدها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى داخل القطاع، لكن شُريان الحياة ظل يتدفق بالخير إلى الشرق، حيث واصل متطوعو التحالف جهودهم لإرسال المزيد من القوافل الإغاثية.

المساعدات الطبية فى مقدمة الأولويات.. والقوافل لن تتوقف حتى تهدأ الأوضاع فى غزة

المتطوعون أكدوا أن المساعدات الطبية كانت في مقدمة الأولويات في القافلات الجديدة التي توجهت إلى معبر رفح لدخول غزة، إلى جانب المساعدات الأخرى من المواد الغذائية والإغاثية الأخرى، والتي تستهدف رفع المعاناة عن أهالينا في غزة، وأنها لن تكون لمرة أو اثنتين فقط، لكنها ستكون مستمرة حتى تهدأ الأوضاع في غزة.

جهود القيادة المصرية لمساندة الفلسطينيين ورفض تهجيرهم وتصفية القضية

وتأتي جهود التحالف الوطني في وقت تبذل فيه القيادة المصرية جهودًا كبيرة لوقف إطلاق النار في غزة، امتدادًا للموقف الرافض لتهجير الفلسطينيين إلى خارج أراضيهم، وهو الموقف الذي تبنته مصر منذ البداية، وأعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكثر من مناسبة، مؤكدًا أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية عن الطريق تهجير الفلسطينيين، كما أن ذلك لن يحدث أبدًا على حساب مصر.

 

 

غزة قطاع غزة فلسطين حرب غزة العدوان الإسرئيلي

مواد متعلقة

من أطفال مصر إلى غزة.. حينما نقلت "حياة كريمة" الإغاثة والمحبة لأهل فلسطين (صور)

هُنا مستشفيات غزة.. الراقدون بين الحياة والموت ليسوا آمنين من قصف الاحتلال

الهلال الأحمر الفلسطينى: عودة خدمات الاتصالات والإنترنت بعد انقطاعها (صورة)

باحث: نفوض الرئيس لحماية الأمن القومي لمصر.. وثقتنا مطلقة في جيشنا العظيم

مصر تنتخب.. الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية (فيديوجراف)

متحدث الهلال الأحمر الفلسطينى لـ"الدستور": قدمنا 4 شهداء.. ومصر أمدّتنا بالمواد الطبية

لاعب منتخب مصر لـ أهل غزة: كل المصريين فى ضهركم (فيديو)

الأكثر قراءة

تحرك برلماني عاجل بشأن مخالفات في قواعد تسكين المدينة الجامعية بسوهاج

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة

بيراميدز يكشف لـ"الدستور" آخر كواليس انتقال نجمي الفريق إلى الأهلي

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7-11-2023 والقنوات الناقلة

آخر ميعاد للوتري.. موعد انتهاء تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا وظهور النتيجة

رئيس مجلس الدولة يلتقط صورة مع القضاة الجدد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

«البر التاني»

جمال-أسعد

لماذا تديين القضية؟

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى ورئيس الوزراء الخصاونة.. جهود أردنية بين عمان بروكسل.. لا بد من وقف الحرب

محمود الغيطاني

التعاون الثقافى الصينى: لمحة إنسانية فى مواجهة الإمبريالية

ماجد حبته

مجازرهم مستمرة فى لبنان

عبدالوهاب داود

صوفيا كوبولا وبرسيلا بريسلى.. والفن «اللى بجد»

وائل لطفي

خوف إسرائيلى من مصر

منى رجب

مصر تقف شامخة دعمًا للقضية الفلسطينية

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

30 يومًا من الحرب.. ما التحديات التى تواجهها إسرائيل؟

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة

عاجل.. 5 سيناريوهات غربية لإدارة غزة بعد نهاية العدوان الإسرائيلى