الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا تؤكد ضرورة التوصل لهدنة إنسانية فى غزة

غزة
غزة

صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن هناك ضرورة للتوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة، وتأمين الاحتياجات الأساسية للسكان، وكذلك تأمين إمكانية مغادرة القطاع للمواطنين الروس.

هدنة إنسانية

وقال بيسكوف إنه من المهم جدا توفير هدنة إنسانية وتلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان المدنيين في غزة، وأن يتاح للمواطنين الروس فرصة مغادرة غزة، موضحًا أن الدبلوماسيين الروس يعملون على ذلك.

وكان سامح شكري، وزير الخارجية، قد بحث مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، خلال اتصال هاتفي، التطورات في قطاع غزة، ومعبر رفح الحدودي.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان، عن نتائج المباحثات: شدد الجانب الروسي على الضرورة الملحة لتنظيم إجلاء المواطنين الروس بأسرع ما يمكن من القطاع الفلسطيني بمساعدة الشركاء المصريين.

ومنذ شهر يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، استشهد فيها أكثر من 10 آلاف فلسطيني وأصيب أكثر من 25 ألفا آخرين.

بيسكوف دميترى بيسكوف هدنة انسانية غزة لافروف

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