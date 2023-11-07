بينها "مد برنامج تحفيز الطيران العارض حتى أبريل".. وزير السياحة: تقديم عدة حوافز لدعم القطاع

شاركت مصر ممثلة في وزارتي السياحة والطيران، في فعاليات معرض السياحة بلندن WTM السياحية والتي تعد المشاركة فى فعاليات الدورة رقم 43 لبورصة لندن السياحية المعروفة باسم «world travel market» وهي ثانى أكبر بورصة سياحية فى العالم بعد بورصة برلين والتي ستقام بالعاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر المقبل.

وعقد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، خلال مشاركته في فعاليات المعرض، عددًا من اللقاءات الإعلامية مع كبرى وسائل الإعلاميين بينها رويترز والتايمز، وبلومبرج الشرق، كما أجرى حوارًا تليفزيونيًا مع الإعلامي ريتشارد كويست بشبكة CNN.

وأكد خلالها، أن المقصد السياحي المصري لم يتأثر بالعدوان الإسرائيلى على غزة، موضحًا أن هناك تأجيلًا لبعض الحجوزات وليس الإلغاء خلال الفترة من ديسمبر 2023 حتى فبراير 2024.

وأشار الوزير، إلى أن أهم المنتجات السياحية التي تأثرت بالحرب على غزة السياحة الدينية حيث تمثل أقل من 6%؜ من إجمالي حركة السياحة الوافدة لمصر، ويتم تنظيم تلك الرحلات بين مصر والأردن وإسرائيل.

وقال وزير السياحة والآثار، إن الدولة والوزارة تحرصان على تقديم عدة حوافز لدعم صناعة السياحة، والتى تتضمن مد برنامج تحفيز الطيران العارض حتى شهر أبريل المقبل مع إجراء بعض التعديلات عليه، تلك الإجراءات التي اتخذتها الوزارة وما هو جارٍ العمل عليه لتحقيق المستهدف من صناعة السياحة في مصر، يهدف إلى تحقيق نمو سريع في صناعة السياحة يتراوح ما بين 25%- 30% سنويًا والوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.





قطاع السياحة يطلق عدة رسائل تحفيزية إيجابية في لندن

كما قام القطاع السياحي خلال فعاليات البورصة بتوجيه عدة رسائل هامة عما يحدث مع تطوير واستقرار في المدن المصرية خاصة المدن الشاطئية والمدن التي تتمتع بالسياحة الثقافية بالإضافة إلى أن المنتج السياحى شهد خلال الفترة الماضية تحسنًا كبيرًا فى مستوى البنية التحتية وربط المدن السياحية ببعضها، كذلك الخدمات المقدمة بالفنادق أو المنتجعات السياحية لجميع السائحين، وزيادة الطاقة الفندقية فى كثير من المدن السياحية المصرية.

حيث يشارك بها أهم صناع القرار السياحى حول العالم وكبرى منظمى الرحلات ووكلاء السياحة والسفر من مختلف دول العالم، ويحظى بحضور الكثير من الزائرين المهتمين والمتخصصين فى مجال السياحة والسفر، وذلك إلى جانب المشاركة الجماهيرية والإعلامية الكبيرة خلال فترة انعقاد المعرض.

إطلاق حملة ترويجية في الصين وزيارة عاجلة لألمانيا

وخلال المشاركة أعلن الوزير عن زيارته لألمانيا بعد الانتهاء من مشاركته فى فعاليات بورصة لندن السياحية، لعقد لقاءات مع شركاء المهنة ومنظمى الرحلات الألمان والمسئولين الحكوميين.

وقال عمرو القاضي، رئيس الهيئة العامة للتنشيط السياحي، إن الهيئة تستعد لإطلاق حملة ترويجية خلال أيام بالسوق الصينية، وذلك خلال مشاركتها في الدورة الـ16 لمعرض السفر والسياحة الخارجية في الصين "COTTM"، المقرر إقامته خلال الفترة من 15 وحتى 17 نوفمبر المقبل في إطار الجهود للترويج والتسويق للمقصد المصرى في الصين، خاصة في ظل الاهتمام بالسوق الصينية التي تعد من الأسواق السياحية الواعدة الهامة، الحملة التي سيتم إطلاقها تتيح إمكانية تنظيم زيارات تعريفية لعدد من الصحفيين والمدونين "البلوجرز" الصينيين المهتمين بالسياحة ويتمتعون بنسبة متابعة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي.

حزم تحفيزية وحملات ترويجية لتشجيع السياحة بأنواعها

وأعلن وزير السياحة، خلال المشاركة عن استمرار برنامج تحفيز الطيران الحالي ومد العمل به حتى شهر أبريل المقبل مع إجراء بعض التعديلات عليه، وتزويد حزمة إضافية جديدة لبعض المقاصد السياحية لمدة 4 أشهر، حيث كان من المقرر انتهاء العمل به في نهاية أكتوبر الماضي ضمن حزم تحفيزية جديدة لتشجيع الاستثمار السياحي في مصر ولا سيما في مجال الغرف الفندقية.

بالإضافة إلى إطلاق الحملات الترويجية التي تتضمن بعض الأفلام الترويجية القصيرة (Testimonials) التي تم تصويرها مع عدد من السائحين من مختلف الجنسيات المتواجدين حاليًا بعدد من المقاصد السياحية المصرية والتي يتحدثون خلالها عن تجاربهم أثناء زيارتهم لهذه المقاصد، تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وإرسالها لمنظمي الرحلات وشركات الطيران بما يساهم في الاستفادة منها في الترويج للمقصد السياحي المصري في الأسواق السياحية المستهدفة خاصة في الوقت الحالي.

بالإضافة للتعاون مع شركاء المهنة في الخارج من منظمي الرحلات وشركات الطيران وللترويج للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر في الأسواق السياحية المستهدفة خلال الفترة القادمة، والتي تتضمن حزم الحوافز التي تقدمها الوزارة وتتعاون فيها مع شركاء المهنة.

افتتاح المتحف المصري الكبير وتطوير المناطق الأثرية وتشجيع الاستثمار

ونوه الوزيرعن افتتاح المتحف المصري الكبير قريبًا ليستقبل السائحين المحبين لمنتج السياحة الثقافية ولديهم شغف بالحضارة والآثار المصرية العريقة، بالإضافة لتطوير المواقع الأثرية الموجودة بمنطقة القاهرة التاريخية والتي جعلت مدينة القاهرة مقصدًا سياحيًا قائمًا بذاته كذلك برنامج زيارة معالم القاهرة الكبرى التاريخية يضم عددًا من المواقع الأثرية المتنوعة والشاهدة على الحقب الزمنية المتعددة للحضارة المصرية على مر عصورها.

وتحدث أيضًا عن خطط الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتشجيع الاستثمار السياحي بمصر ولا سيما في المجال الفندقي لزيادة عدد الغرف الفندقية لتلبية الطلب على زيارة المقصد السياحي المصري، لافتًا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة.