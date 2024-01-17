"الطيران المدني" توافق على تشغيل خط جديد بين "القاهرة-نجران"

وافقت سلطة الطيران المدني المصري على تسيير خط جديد بين "القاهرة ونجران" بالمملكه العربية السعودية لشركة النيل للطيران، ضمن جهود تنمية القطاع الخاص التي تتبناها وزارة الطيران المدني من أجل تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة من وإلى مصر، لتعزيز القدرات التنافسية لقطاع الطيران المدني على المستويين الإقليمي والدولي بما يعزز من ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى المصري.

تطوير ضخم في المطارات المصرية

وقال ريتشارد تأن، الرئيس التنفيذي للنيل للطيران، إن وزارة الطيران المدني تسعى لتطوير صناعة الطيران خاصة المطارات، لافتا إلى التطوير الضخم في مطار القاهرة، أيضا إنشاء عدد من المشروعات فيما يتعلق بمدينة البضائع، بهدف خدمة صناعة الطيران، الأمر الذي يساعد القطاع الخاص بشكل أساسي.

وأعلن ريتشارد عن بدء الرحلات بالخط الجديد اعتبارًا من 24 يناير الجاري بواقع رحلتان أسبوعيًا أيام السبت والأربعاء شتاء، وثلاث رحلات أسبوعيًا صيفًا، أيام السبت والإثنين والأربعاء، بما يتماشى مع خطة الدولة لفتح أسواق جديدة لجذب مزيد من الحركه السياحية والتجارية، علما بأن النيل للطيران تعتبر هي الناقل الوحيد لرحلات طيران مباشرة بين القاهرة ونجران بالمملكة العربية السعودية، ومع افتتاح الخط الجديد يصبح عدد النقاط التي تصل إليها الشركة بالمملكة 13 نقطة.

أضاف: “سنستمر في توسيع أسطولنا وشبكتنا إلى وجهات أبعد وأكثر تنوعًا، ما سيعود بالفائدة ليس فقط على سكان مصر، ولكن أيضًا سيجلب المزيد من السياح والأعمال، رؤيتنا هي ربط الناس والثقافات، وأن نكون الخطوط الجوية المفضلة من مصر، أضيف أن خطط نمونا يجب أن ينظر إليها على أنها إسهام قيم في اقتصاد مصر بأكثر من طريقة وستعود بالفائدة كبيرًاعلى سفر وسياحة هذا البلد العظيم!".