الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الأرصاد": ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة بداية من اليوم الأربعاء

الطقس فى مصر
الطقس فى مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء ارتفاعا طفيفا وتدريجيا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 4:2 درجة مئوية، ليسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت الأرصاد إلى أنه اعتبارًا من اليوم  الأربعاء 17 يناير سيكون هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، بقيم تتراوح من 2: 4 درجات مئوية ليسود طقس شتوى مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع اليوم أن تسود  شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية الودية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.
وأوضحت أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية بنسبة حدوث 30% تقريبًا على فترات متقطعة، وحالة البحرين البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج (1.5: 2 متر)، والبحر الأحمر: معتدل ارتفاع الموج (21.5 متر).

كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد، وتتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية الودية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

تعرف بالتفاصيل على درجات الحرارة المتوقعة غدًا بمصر والعالم العربى

 

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أخبار حالة الطقس اليوم الأربعاء 17-1- 2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 
 

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 10، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 07، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 08، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10.

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