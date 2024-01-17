عاجل.. الأرصاد تكشف تفاصيل الموجة القطبية وحقيقة قدومها مصر

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد، تفاصيل الموجة القطبية التي ضربت عدة مناطق بالولايات المتحدة وتسببت بمستوى خطير من درجات الحرارة المنخفضة، وصلت إلى حد التجمد.

وقالت غانم، في تصريح خاص لـ“الدستور”، إن عدة مناطق في الولايات المتحدة وكندا بها عواصف ثلجية بشكل كبير نتيجة الهواء القطبي القادم من القطب الشمالي، ودرجات الحرارة في المناطق القطبية تكون منخفضة على سطح الأرض وطبقات الجو العليا، وهذا يؤدي إلى انخفاض كبير جدًا في درجات الحرارة.

وأضافت: بعد ذلك يحدث تكثف للثلوج، نتيجة الهواء القطبي القادم من القطب الشمالي بسبب قدوم الهواء من المناطق القطبية، وبالتالي يحدث انخفاض في درجات الحرارة.

وأكدت الدكتورة منار غانم، استحالة قدوم هذه الموجة إلى مصر، خاصة أن مصر لها طبيعة بيئية مختلفة، مع اختلاف درجات الحرارة من دولة لأخرى، خاصة أن كل دولة لها مناخ مختلف.

تفاصيل الموجة القطبية

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، في نشرتها، أن كتلة هوائية باردة من القطب الشمالي ضربت الولايات المتحدة قادمة من كندا، مما أدى إلى انخفاض درجات الحرارة في مساحة شاسعة من البلاد.

وقالت الهيئة "لتوضيح مدى قوة هواء القطب الشمالي، فإن أكثر من 95 مليون مواطن مشمولون" بالتحذيرات اعتبارا من منتصف هذه الليلة.

وقد تشهد ولايات مونتانا وساوث داكوتا ونورث داكوتا أدنى المستويات في انخفاض الحرارة بالولايات المتحدة اليوم، ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية هناك أن تصل برودة الرياح إلى -57 درجة مئوية.