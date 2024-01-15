الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. الموجة القطبية تشتد وتعطل حملات انتخابية فى أمريكا.. فيديو

الانتخابات الأمريكية
الانتخابات الأمريكية

شهدت مناطق عديدة بالولايات المتحدة مستوى خطيرا من درجات الحرارة المنخفضة وصلت إلى حد التجمد منذ السبت عطلت جميع أوجه الحياة تقريبا بدءا بالحملات الانتخابية وحتى الفعاليات الرياضية وحركة السفر.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، في نشرتها الأحد، أن كتلة هوائية باردة من القطب الشمالي ضربت الولايات المتحدة قادمة من كندا مما أدى إلى انخفاض درجات الحرارة في مساحة شاسعة من البلاد.

وقالت الهيئة "لتوضيح مدى قوة هواء القطب الشمالي، فإن أكثر من 95 مليون مواطن مشمولون" بالتحذيرات اعتبارا من منتصف هذه الليلة.

وقد تشهد ولايات مونتانا وساوث داكوتا ونورث داكوتا أدنى المستويات في انخفاض الحرارة بالولايات المتحدة اليوم الأحد. ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية هناك أن تصل برودة الرياح إلى -57 درجة مئوية.

وفي ولاية أيوا، أوقفت عاصفة ثلجية قوية الحملات الانتخابية بعدما ألغى الجمهوريون الذين يتنافسون على الترشح للرئاسة العام الجاري فعاليات كانت مقررة أمس بسبب سوء الأحوال الجوية.

الأكثر قراءة

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

"الأرصاد" تكشف مفاجأة فى طقس الأيام المقبلة

عاجل.. الموجة القطبية تشتد وتعطل حملات انتخابية فى أمريكا.. فيديو

تفكيك دولة.. كيف دمرت الـ«100 يوم حرب» إسرائيل من الداخل؟

مصطفى محمد: المناخ أثر علينا.. ونجحنا فى التعادل أمام موزمبيق

بايدن ينهى مكالمة مع نتنياهو بإغلاق الهاتف بوجهه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

صهاينة الداخل

محمود خليل

قارب شيحة.. والحشاشون

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

مدحت بشاى

عدوان وحشى ومحتل كاذب!!

علي سعدة

مصر.. وأكاذيب إسرائيل

د. منى حلمى

تبرير الحماقات هو أكبر حماقة

لواء.حمدى البطران

رحالة وجاسوسة

أحمد بهاء الدين شعبان

محكمة العدل الدولية: الكيان عاريًا!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

100 يوم حرب.. ما هو وضع إسرائيل عسكريًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا؟

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 25 مواطنًا من الضفة الغربية

100 يوم من العدوان| شهداء وجرحى جراء تواصل مجازر الاحتلال فى غزة