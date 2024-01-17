الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

محبوبة الجمهور.. ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز

دلال عبدالعزيز
دلال عبدالعزيز

يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، التي رحلت عن عالمنا 7 أغسطس عام 2021 عن عمر يناهز 61 عامًا، إثر إصاباتها بفيروس كورونا.

تعد الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، من ضمن النجوم الذين أضافوا الكثير لعالم السينما الكوميدية، وقدمت خلال مسيرتها العديد من الأفلام المميزة، التي من خلالها أستطاعت خطف قلوب الجماهير.

ومن ضمن قائمة الأعمال الفنية الكوميدية التي قدمتها خلال مشوارها الفني: "فيلم قلب أمه - فيلم البدلة - فيلم لا تراجع ولا أستسلام - فيلم سمير وشهير وبهير"، وغيرها من الأعمال المميزة التي لا تنسى.

 كيف أستطاعت دلال عبدالعزيز صناعة السينما الكوميدية؟

وتزامنًا مع ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، يرصد موقع "الدستور" في هذا التقرير أبرز محطات الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

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فى ذكرى ميلادها.. محطات فنية فى حياة "دلال عبدالعزيز"

في ذكرى ميلادها.. كيف استطاعت دلال عبدالعزيز صناعة السينما الكوميدية؟ 

تمكنت الفنانة دلال عبدالعزيز، من صناعة السينما الكوميدية بطريقتها المميزة، خاصة أنها قدمت دور الأم الحنونة التي تحمل خفة الظل وإفيهات يرددها الأجيال لوقتنا.

دلال عبدالعزيز، من مواليد 17 يناير 1960 بمحافظة الشرقية، تخرجت في كلية الزراعة من جامعة الزقازيق، اكتشفها المخرج نور الدمرداش وقدمها بمسلسل "بنت الأيام" 1977

في ذكرى ميلادها.. كيف أستطاعت دلال عبدالعزيز صناعة السينما الكوميدية؟

ولم ننس دورها الكبيرة على خشبة المسرح وقدمت عدد كبير من الأعمال المسرحية أبرزهم:"خدمة إنسانية - فخ السعادة الزوجية - أهلا يا دكتور-  جواز مع الاشتراك في الأرباح - هالة حبيبتي - فارس وبني خيبان - أخويا هايص وأنا لايص - حب في التخشيبة - جوازة طلياني".

في ذكرى ميلادها.. كيف أستطاعت دلال عبدالعزيز صناعة السينما الكوميدية؟
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