الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل حالة الطقس في مصر لمدة أسبوع بالقاهرة والإسكندرية

الطقس في مصر
الطقس في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات، وتوقعت الأرصاد الجوية، يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد مائل للدفء على السواحل الشمالية دافي على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

txt

الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة وتحسن الطقس


حالة الطقس اليوم في مصر

كشفت الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم في مصر، ويسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وتبقى الأجواء شديدة البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، مع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

  • القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٢٠ درجة مئوية
  • السواحل الشمالية ٢٠  درجة مئوية
  • جنوب سيناء  ٢٤درجة مئوية
  • شمال الصعيد ٢٠  درجة مئوية
  • جنوب الصعيد ٢٣  درجة مئوية

ما هي حالة الطقس غدًا؟

وأوضحت الأرصاد، أن الـ5 أيام المقبلة ستشهد ارتفاعًا طفيفًا وتدريجيًا في درجات الحرارة، ولكن مع منتصف الأسبوع المقبل ستعاود درجات الحرارة مرة أخرى للانخفاض، ولذلك يجب عدم تخفيف الملابس تجنبًا لنزلات البرد.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

تشهد محافظة الإسكندرية، أجواء شتوية مستقرة نسبيًا مع استمرار تكاثر السحب في سماء المدينة وتوقعات بسقوط أمطار تكون خفيفة بنسب حدوث لا تتعدى ال 30٪.

ووفقًا الأرصاد الجوية، سجلت محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد درجات حرارة تراوحت بين 20 درجة مئوية العظمى و10 درجات للصغرى، ورياح معتدلة بلغت سرعتها 28كم/الساعة.

حالة الطقس في مصر لمدة أسبوع

حالة الطقس الأربعاء  17 يناير

  • القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 13 درجة
  • السواحل الشمالية العظمى 20 درجة الصغرى 10 درجة
  • جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 15 درجة
  • شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 07 درجة
  • جنوب الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى  10 درجة

حالة الطقس الخميس  18 يناير 

  • القاهرة والوجه البحرى العظمى 21 درجة الصغرى 13 درجة
  • السواحل الشمالية العظمى 21 درجة الصغرى 10 درجة
  • جنوب سيناء العظمى 26 درجة الصغرى 15 درجة
  • شمال الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 07 درجة
  • جنوب الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى  11 درجة

حالة الطقس الجمعة  19 يناير

  • القاهرة والوجه البحرى العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة
  • السواحل الشمالية العظمى 22 درجة الصغرى 12 درجة
  • جنوب سيناء العظمى 26 درجة الصغرى 16 درجة
  • شمال الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 07 درجة
  • جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى  11 درجة

حالة الطقس السبت  20 يناير

  • القاهرة والوجه البحرى العظمى 23 درجة الصغرى 14 درجة
  • السواحل الشمالية العظمى 22 درجة الصغرى 12 درجة
  • جنوب سيناء العظمى 26 درجة الصغرى 16 درجة
  • شمال الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 08 درجة
  • جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى  12 درجة

حالة الطقس الأحد  21 يناير

  • القاهرة والوجه البحرى العظمى 21 درجة الصغرى 12 درجة
  • السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 12 درجة
  • جنوب سيناء العظمى 27 درجة الصغرى 16 درجة
  • شمال الصعيد العظمى 24 درجة الصغرى 08 درجة
  • جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى  12 درجة
حالة الطقس تفاصيل حالة الطقس حالة الطقس اليوم حالة الطقس غد ا الطقس الأرصاد حالة الطقس في الاسكندرية حالة الطقس في مصر

مواد متعلقة

أخبار فاتتك|بريطانيا تعتزم التحقيق فى شكوى ضد إسرائيل.. ومالى تهزم جنوب إفريقيا

فوائد ذهبية للشاي بالزنجبيل

هل التدخين يسبب سرطان الرئة؟ وأبرز الأعراض الأولية

بعد تصدرها التريند.. أشهر الصور للفنانة صفية العمري التي أثارت بها الجدل

بعد 100 يوم من الحرب.. أبرز الصور التى هزت مشاعر العالم من قطاع غزة

للحصول على بشرة ناعمة.. فيتامين واحد يغنيكي عن مستحضرات التجميل

في آخر تحديث.. سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري

أخبار فاتتك|حقيقة تقديم محمد رمضان فيلم عن حياة "مو صلاح".. والأونروا: قصف غزة خلال 100 يوم تسبب في أكبر تهجير للفلسطينيين

الأكثر قراءة

عاجل| كواليس وأسرار.. مصر تقود مفاوضات جديدة لإنهاء الحرب فى غزة

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

حقيقة تسريب امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 الترم الأول

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 17-1-2024

ماتت إحداهما.. "العظام الزجاجية" تحبس شقيقتين 15 سنة فى منزلهما

موعد بدء الكنيسة الأرثوذكسية برمون عيد الغطاس المجيد 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مواقف مصرية لتعزيز وحماية الاستقرار فى المنطقة

أحمد الصغير

ردا على الموهومين والمتطاولين والمتآمرين أمام نقابة الصحفيين!

إبراهيم داود

لم نخسر البطولة بعد

ماجد حبته

تكذيب أممى جديد للكَذَبة

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

لواء. محسن الفحام

عقيدة الأمن المصرى

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الصفقة الجديدة: إعمار غزة والتطبيع بين إسرائيل والسعودية.. ماذا يدور فى الكواليس؟

ما هى أوراق إسرائيل للضغط على حزب الله فى مفاوضات ترسيم الحدود؟

تخوفات من الانهيار الكامل.. حرب إسرائيل الفاشلة فى غزة تهدد اقتصادها