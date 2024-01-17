الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل حالة الطقس في مصر لمدة أسبوع بالقاهرة والإسكندرية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات، وتوقعت الأرصاد الجوية، يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد مائل للدفء على السواحل الشمالية دافي على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.



حالة الطقس اليوم في مصر

كشفت الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم في مصر، ويسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وتبقى الأجواء شديدة البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، مع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٢٠ درجة مئوية

السواحل الشمالية ٢٠ درجة مئوية

جنوب سيناء ٢٤درجة مئوية

شمال الصعيد ٢٠ درجة مئوية

جنوب الصعيد ٢٣ درجة مئوية

ما هي حالة الطقس غدًا؟

وأوضحت الأرصاد، أن الـ5 أيام المقبلة ستشهد ارتفاعًا طفيفًا وتدريجيًا في درجات الحرارة، ولكن مع منتصف الأسبوع المقبل ستعاود درجات الحرارة مرة أخرى للانخفاض، ولذلك يجب عدم تخفيف الملابس تجنبًا لنزلات البرد.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

تشهد محافظة الإسكندرية، أجواء شتوية مستقرة نسبيًا مع استمرار تكاثر السحب في سماء المدينة وتوقعات بسقوط أمطار تكون خفيفة بنسب حدوث لا تتعدى ال 30٪.

ووفقًا الأرصاد الجوية، سجلت محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد درجات حرارة تراوحت بين 20 درجة مئوية العظمى و10 درجات للصغرى، ورياح معتدلة بلغت سرعتها 28كم/الساعة.

حالة الطقس في مصر لمدة أسبوع

حالة الطقس الأربعاء 17 يناير

القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 13 درجة

السواحل الشمالية العظمى 20 درجة الصغرى 10 درجة

جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 15 درجة

شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 07 درجة

جنوب الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 10 درجة

حالة الطقس الخميس 18 يناير

القاهرة والوجه البحرى العظمى 21 درجة الصغرى 13 درجة

السواحل الشمالية العظمى 21 درجة الصغرى 10 درجة

جنوب سيناء العظمى 26 درجة الصغرى 15 درجة

شمال الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 07 درجة

جنوب الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 11 درجة

حالة الطقس الجمعة 19 يناير

القاهرة والوجه البحرى العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة

السواحل الشمالية العظمى 22 درجة الصغرى 12 درجة

جنوب سيناء العظمى 26 درجة الصغرى 16 درجة

شمال الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 07 درجة

جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 11 درجة

حالة الطقس السبت 20 يناير

القاهرة والوجه البحرى العظمى 23 درجة الصغرى 14 درجة

السواحل الشمالية العظمى 22 درجة الصغرى 12 درجة

جنوب سيناء العظمى 26 درجة الصغرى 16 درجة

شمال الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 08 درجة

جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 12 درجة

حالة الطقس الأحد 21 يناير