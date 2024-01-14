بعد تصدرها التريند.. أشهر الصور للفنانة صفية العمري التي أثارت بها الجدل

تصدرت الفنانة القديرة صفية العمري، تريند البحث على الموقع الشهير “جوجل” بعد نشرها صورة خاصة بها وهي في البرتغال.

ونشرت الفنانة القديرة صفية العمري، صورة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، مع ابنها في ظهور نادر لهما معًا.

أشهر الصور للفنانة صفية العمري التي أثارت بها الجدل

وعلقت صفية العمري، على صورتها قائلة: "بصبح عليكم من البرتغال مع ابني الحبيب الغالي أحمد"، وعقب نشر الصورة انهالت التعليقات من الجماهير بسبب غيابها عن الساحة الفنية لفترة كبيرة.

وتزامنًا مع تصدر الفنانة القديرة صفية العمري التريند، يرصد "الدستور" في هذا التقرير أشهر الصور لها التي أثارت بها الجدل خلال الأيام الماضية:

كان آخر ظهور للفنانة صفية العمري، إعلاميًا في برنامج "حبر سري"، مع الإعلامية "أسما إبراهيم"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، لتكشف الكثير من أسرارها الخاصة على مدار مشوارها الفني.

أشهر الصور للفنانة صفية العمري التي أثارت بها الجدل

أشهر الصور للفنانة صفية العمري التي أثارت بها الجدل

ومن أبرز التصريحات أعلنت عنها صفية قالت: "الزمن غدار والدنيا ملهاش أمان.. ماعملتش حساب للزمان وماحوشتش قرش وخايفة تيجي اللحظة دي وولادي بعيد عني"، معقبة: “أنها لا تخاف إلا من الموت ولا يكون أبناؤها إلى جانبها، أما غير ذلك فلا تفكر فيه ولا تعطيه أي أهمية”.

أشهر الصور للفنانة صفية العمري التي أثارت بها الجدل

كما كشفت خلال الحلقة أنها رغم مشوارها الفني الكبير، إلا أنها لم تحقق ثروة مالية من الفن، ولم تفكر في رفع أجرها لأنها كانت تعمل حبًا في الشخصيات والفن.