طارق الدسوقى يكشف عن أول أجر تلقاه لدور صامت أمام نيللى بـ"حادث النصف"

كشف الفنان طارق الدسوقي، تفاصيل بدايته الفنية، مؤكدًا أنه بعد تخرجه في المعهد العالي لفنون مسرحية، تبناه فنيًا المنتج رياض العريان، والد المخرج طارق العريان.

وقال خلال لقائه في برنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، أنه قدم مع رياض العريان 5 مسلسلات متتالية وهي: "غلطة العمر، حصاد الشر، موسى بن نصير، وحافة الهاوية، واللاعبون بالنار"، وكلها أعمال للتليفزيونات العربية، مشيرًا إلى أنه استمر في القطاع الخاص سبع سنوات، ولذا حقق شهرة في الدول العربية قبل معرفته بمصر.

وأضاف، أن والديه بعد أن أنهى كلية التجارة، أحضرا له عقد عمل مغري جدًا في إحدى الدول العربية، ولكنه رفض وتقدم للمعهد العالي للفنون المسرحية، فذهبا للمعهد وقابلا الأساتذة للاطمئنان عليه لأنه نجلهما الوحيد، وبعدها قررا تركه للفن.

وقوفه أمام نيللي

وتابع، أنه عندما تبناه رياض العريان وأصبح يسافر للإمارات والخارج وكان يحضر شرائط الأعمال ويرونها قبل عرضها في مصر فاطمأنوا، مشيرًا إلى أنه قدم دورًا صامتًا في فيلم "حادث الصمت"، أمام نيللي ومحمود ياسين، كان أجره 100 جنيه وقتها، مشيرًا إلى أن نيللي هي من رشحته بعدها لدور في مسلسل "برديس".